Siamo ormai abituati a vedere gli allenatori passare dei bigliettini con delle indicazioni scritte ai propri giocatori. Quello che non avevamo mai visto prima, era un calciatore pronto a mangiare lo stesso pezzetto di carta per impedire agli avversari di spiarne il contenuto. È quello che è successo in Turchia durante la partita tra il Gaziantep e il Trabzonspor. Il calciatore ospite Badou Ndiaye non ci ha pensato su due volte ad ingerire il bigliettino, senza fare una piega, tra lo stupore di chi ha assistito alla scena.

Trabzonspor, bigliettino di carta in campo per Badou Ndiaye

Nel corso della partita valida per il massimo campionato turno tra il Gaziantep e il Trabzonspor, l'allenatore della formazione ospite Cismir ha passato al suo calciatore Filip Novak un bigliettino di carta con delle indicazioni per il compagno Badou Ndiaye. Ecco allora che una volta avvicinatosi al senegalese, Novak gli ha passato le informazioni che sono state prontamente recepite. A quel punto mentre il gioco proseguiva Ndiaye ha pensato a come fare per far sparire, la nota, evitando così il rischio di fuga di notizie per la compagine avversaria.

Badou Ndiaye mangia il pezzettino di carta con le indicazioni del mister

Dopo essersi guardato intorno, senza fare una piega, Ndiaye si è portato il bigliettino di carta alla bocca e lo ha ingerito. Una scena assolutamente sorprendente, che inevitabilmente è diventata l'oggetto di un video virale nel post-partita. Avrebbe potuto metterlo nei pantaloncini, o nei calzettoni, come fatto in passato da alcuni suoi colleghi. Ndiaye invece ha deciso di non correre il rischio di perdere le direttive del suo tecnico, mettendole a disposizione dei calciatori del Gaziantep. Una scelta a dir poco discutibile, ma che evidenzia lo spirito di sacrificio del calciatore africano