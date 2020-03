Il Tottenham viene eliminato dalla FA Cup ai calci di rigore dal Norwich. La squadra di José Mourinho è stata battuta ai calci di rigore per 3-2, dopo che i 120′ precedenti si erano sul risultato di 1-1 in virtù delle reti realizzate da Jan Vertonghen al 13′ per gli Spurs e di Josip Drmić 76′ per gli ospiti. L'eroe della serata è Tim Krul, portiere olandese della squadra fanalino di coda della Premier League che ha parato due penalty nella lotteria finale e ha portato il Norwich ai quarti di finale del torneo più amato in Inghilterra. I Canaries affronteranno nel prossimo turno la vincente tra Derby County e Manchester United.

Krul eroe della serata di Londra

Non è la prima volta che Krul si fa notare per la sua abilità sui calci di rigore, visto che ai Mondiali del 2014 Louis van Gaal venne inserito all'ultimo minuto dei tempi supplementari dei quarti di finale contro la Costa Rica, subentrando a Cillessen, proprio per i tiri dal dischetto e ne parò due portando gli Oranje in semifinale. Questa sera l'estremo difensore classe 1988 si è fatto notare, oltre che per le due deviazioni sui tiri di a Gedson Fernandes e Troy Parrott, per le indicazioni sui rigoristi del Tottenham sulla borraccia dell'acqua: un momento quasi televisivo da parte di Krul e l'immagine con i nomi sulla bottiglia sono immediatamente diventate virali.

Il tabellone dei quarti di FA Cup

Nelle altre gare della serata il Manchester City ha vinto in casa dello Sheffield Wednesday grazie ad un gol di Sergio Agüero al 53′ mentre il Leicester ha battuto al King Power Stadium con una rete di Ricardo Pereira nel finale. Domani si chiuderà il quadro degli ottavi con Derby County/Manchester United. Questo il tabellone dei quarti di finale di FA Cup, che si disputeranno dal 20 al 22 marzo:

Sheffield United-Arsenal

Newcastle United-Manchester City

Norwich-Derby County/Manchester United

Leicester-Chelsea