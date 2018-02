Gabriel Barbosa è pronto a tornare e rivestire la maglia dell'Inter. Più che una speranza, oggi appare quasi come una minaccia visto lo scialbo recente precedente in nerazzurro che ha spinto il club a cedere in prestito – prima al Benfica, quindi al Santos – l'ex stellina brasiliana che il mondo del calcio europeo avrebbe dovuto far tremare.

Una parentesi italiana costellata da mille aspettative, un cartellino pagato come un vero top player e un'accoglienza da star. E finita, tra incomprensioni, una manciata di minuti in campionato conditi da un gol a Bologna e la decisione di chiudere il rapporto anzitempo, girandolo prima in Portogallo – dove ha fallito nuovamente – e quindi in patria, al Santos, club in cui è nato calcisticamente e con cui ha dato sempre il meglio.

Il ritorno di Gabigol.

Casa Santos.

Oggi, Gabriel Barbosa è tornato ad essere Gabigol, con tre reti segnate in altrettante partite, osannato dai propri tifosi, amato dai propri compagni di squadra, coccolato dal club verdeoro. Un ambiente in cui il 21enne brasiliano si riesce ad esprimere al meglio e riscoprire il proprio talento, senza filtri. Una rinascita che lo sta rilanciando anche in chiave Nazionale, in vista dei prossimi Mondiali in Russia.

Un top player dal rendimento flop.

Quanto è costato all'Inter.

Eppure, Gabigol è ancora un tesserato dell'Inter. A tutti gli effetti: un affare milionario trasformatosi in pochissimo tempo in un flop economico dai contorni paradossali. I nerazzurri pagano al Santos 30 mln complessivi: il Peixe ottiene solo il 40% del totale (12mln), mentre il restante 60% è diviso tra il giocatore stesso (40%) e il fondo Doyen Sports (20%). Gabigol dunque intasca subito circa 12mln.

Quanto guadagna Gabigol.

Inoltre ottiene uno stipendio da top player con un contratto di 30mln lordi in 5 anni, 6mln lordi a stagione per un classe ’96 alla prima esperienza in Europa. In più c'è la cifra enorme della commissione assegnata a Giuliano Bertolucci, intermediario: 4 milioni, ovvero il 13% del valore totale, da incassare in 12 rate pagabili fino al 30 giugno 2019.

Ritorno all'Inter: utile oppure no?

Ottimizzare l'investimento.

In tutto questo gioca pochissimo per l'Inter, costretta a girarlo altrove nella speranza di ottimizzare l'investimento in qualsiasi modo. Non per riaverlo in rosa ma per poterlo rivendere al meglio. Ma Gabigol non sembra curarsene, la sua idea di calcio è quella di voler sfondare in Europa, teatro che lo ha bocciato, vivendo il suo ritorno al Santos come l'occasione per un rilancio.

Ho un contratto con l’Inter e tra poco tornerò lì. Ho soli 21 anni, posso andare avanti e indietro più volte, posso e voglio imparare. L'Europa è stata una importante palestra che mi ha insegnato molto anche senza giocare, come abitudini alimentari e stili di vita. Ho avuto grandi compagni di altri paesi, ho appreso nuove culture, un’altra lingua.

Sarebbe servito, ma ora è tardi.

Ma a Milano non potrebbe esserci più posto per lui: l'occasione l'ha avuta e l'attuale involuzione della squadra di Spalletti – incompiuta soprattutto in attacco dietro a Icardi – passa anche per il fallimento di Gabriel Barbosa. Non è un mistero che sul piano tattico e tecnico sarebbe stato elemento fondamentale per alzare l'asticella della qualità della rosa e soprattutto un giocatore perfetto nello scacchiere nerazzurro. Ma adesso è tardi: Gabigol non serve più.