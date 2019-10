Cacciate Mazzarri. Non c'è bisogno di interpretare il comunicato dei tifosi della Maratona, la Curva storica del Torino, per capire qual è la situazione nell'ambiente granata. Del resto la bordata di fischi riservata all'allenatore al momento della lettura delle formazioni in occasione della gara col Cagliari era già stata emblematica. Malcontento divenuto malumore al 90° per il pareggio (1-1) acciuffato all'ultimo assalto con Zaza.

Il presidente, Cairo, ha sempre ribadito piena fiducia nei confronti dell'attuale tecnico che ha un solo modo per trasformare quei sibili in applausi: tornare a vincere. Riuscisse a farlo all'Olimpico contro la Lazio sarebbe una bella boccata d'ossigeno e soprattutto consentirebbe alla squadra di rosicchiare punti per l'Europa. Riuscisse a farlo magari potrebbero perdonarlo anche per aver detto che Giorgio Chiellini (proprio lui, il capitano della Juventus) dovrebbe essere un esempio per i calciatori del Toro.

Il comunicato dei tifosi del Toro contro Mazzarri

Non ne possiamo più: Mazzarri se ne deve andare! – si legge nel testo della Curva -. Se ne deve andare perché il Toro fa sempre più schifo: in classifica e sul campo. Se ne deve andare perché il Filadelfia è sempre chiuso. Sempre! Così impedisce alla gente di vivere il Toro, fa passare alla gente la voglia di tifare. La goccia che ha fatto traboccare il vaso, infine, è stato aver indicato Chiellini come esempio per i giocatori del Toro. Una provocazione insopportabile! Un allenatore del Toro non può indicare un gobbo come Chiellini come esempio! Mai! E non stiamo qui ad elencare i vari modelli da cui prendere esempio, che hanno giocato nel Toro: ce ne sono decine e decine, basta saper scegliere. E Cairo? Va bene anche questo a Cairo? Cairo può accettare che un suo dipendente citi Chiellini come esempio per il Toro? No, non può assolutamente accettalo, secondo noi. Non deve!

Avvio di stagione balbuziente in campionato

Né bello né brutto. Agrodolce. Mai pienamente coinvolgente. Nell'altra metà del cielo di Torino va così in questa stagione iniziata con l'eliminazione dai playoff di Europa League e proseguita con un trend di rendimento in campionato anonimo. È undicesimo in classifica a -4 dalla Lazio (in zona Europa League): 11 punti sono davvero pochi rispetto alle ambizioni della vigilia (3 vittorie, 2 pareggi, 4 sconfitte – 11 gol fatti e 12 reti subite). Più che un Toro scatenato è un agnellino.