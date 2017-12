Il pareggio contro la Spal ha rovinato il Natale di Sinisa Mihajlovic. Il tecnico granata, che sperava di trovare sotto l'albero tre punti, si è invece dovuto accontentare di un punticino che non sposta più di tanto la classifica del Toro. "Sono molto deluso. Abbiamo buttato due punti come col Verona e se non abbiamo vinto è soltanto colpa nostra", ha ringhiato l'allenatore serbo nel post gara di Ferrara.

Il nervosismo di Mihajlovic era già alle stelle a causa del nuovo infortunio di Lyanco. Il difensore brasiliano, di origini serbe, è andato nuovamente ko al suo rientro in campo dopo i problemi fisici delle scorse settimane. Uscito dal terreno di gioco al 48esimo, l'ex San Paolo ha rimediato una distorsione alla caviglia sinistra: guaio che, secondo Tuttosport, rischia di farlo rimanere fermo per un altro mese.

I precedenti guai di Lyanco.

E' stato lo stesso tecnico a confermare il problema del difensore, durante la conferenza stampa dopo la gara. Per avere un'idea precisa dei tempi di recupero del 20enne difensore granata, bisognerà attendere gli esami dei prossimi giorni dove Lyanco verrà valutato meglio dallo staff medico. Il suo nuovo stop, costringerà dunque Mihajlovic a rivisitare ancora una volta la difesa e ad aspettare lo sfortunato giocatore.

Fino a questo momento, infatti, l’avventura al Torino di Lyanco si può tranquillamente catalogare come "deludente". Alla prima stagione in Italia, il brasiliano ha subito già parecchi infortuni che ne stanno compromettendo il rendimento. Prima della distorsione di Ferrara, erano infatti arrivati i problemi con le tonsille (Lyanco è stato operato in agosto) e la lesione parziale dei legamenti della caviglia destra dello scorso ottobre. In attesa delle nuove visite, la cosa certa è che rimarrà fuori per la gara contro il Genoa del prossimo 30 dicembre.