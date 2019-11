I derby sfuggono ad ogni logica e i favori e i pronostici iniziali vengono spesso ribaltati. Lo sanno bene Walter Mazzarri e Maurizio Sarri: attesi dalla stracittadina numero 199, la 77esima in casa granata. I due allenatori arrivano al derby della Mole con percorsi diversi e motivazioni differenti. Il Torino deve riscattarsi da una brutta striscia negativa che ha portato in dote al club di Urbano Cairo solo 2 punti nelle ultime 5 partite e diverse critiche e polemiche. La Juventus vuole invece confermarsi in vetta alla classifica, tenere a distanza l'Inter di Antonio Conte e cancellare quei ‘difetti' visti nelle ultime due gare con Lecce e Genoa. I precedenti parlano a favore dei bianconeri, che hanno vinto in 70 occasioni. I pareggi sono stati 43, mentre le vittorie del Torino 35: l'ultima arrivata quattro anni fa, il 26 aprile del 2015, quando Darmian e Quagliarella risposero al gol di Pirlo e regalarono ai tifosi del Toro un successo che mancava da ben 20 anni. Arbitrerà Doveri, coadiuvato al Var da Maresca.

Le ultime notizie sulle formazioni di Torino-Juventus

Dopo l'espulsione rimediata da Nkoulou nella recente sfida contro la Lazio, sono saliti a tre i giocatori indisponibili per Walter Mazzarri: Bonifazi, Iago Falque e lo stesso difensore camerunese. Assenze che hanno agitato la vigilia del tecnico granata: costretto a ripensare all'undici titolare durante recenti allenamenti svolti al Filadelfia. Sulla sponda opposta, Maurizio Sarri dovrà invece fare a meno dello squalificato Rabiot (fermato da giudice sportivo per un turno) e del capitano Giorgio Chiellini: ancora bloccato ai box a causa dell'infortunio e della successiva operazione chirurgica al legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Per Pjanic ci sarà invece un ultimo provino prima dell'inizio del match.

Qui Torino, le possibili scelte di Mazzarri: Verdi in attacco con Belotti

Sono molti i dubbi che l'allenatore del Toro dovrà risolvere prima del fischio d'inizio. Se in difesa pare certa la presenza di Lyanco al posto di Nkoulou, i ballottaggi sono infatti ancora aperti per la mediana e per il reparto offensivo. Ola Aina si gioca infatti la maglia da titolare con De Silvestri, mentre Lukic dovrebbe partire regolarmente dall'inizio. In avanti è invece Verdi ad avere maggiori chance (rispetto a Zaza) per affiancare Andrea Belotti

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Djidji; Ola Aina, Meité, Lukic, Baselli, Ansaldi; Verdi, Belotti

Qui Juventus, le possibili scelte di Maurizio Sarri:

Nonostante una rosa quasi al completo, anche il mister bianconero deve risolvere alcuni dubbi di formazione. Nell'undici titolare dovrebbero esserci sia Szczesny che de Ligt, con Emre Can che a centrocampo viaggia verso la sua presenza dal primo minuto. Ancora in forse Miralem Pjanic (più no che sì), mentre in attacco i ballottaggi riguardano Ramsey e Bernardeschi e Higuain e Dybala: quest'ultimo in pole position per partire a fianco di Cristiano Ronaldo.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Can, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, Ronaldo

Dove vedere Torino-Juventus in tv e in streaming

Il match del ‘Grande Torino', che chiude gli anticipi dell'undicesima giornata di Serie A, avrà inizio alle ore 20.45 e sarà trasmesso in diretta e in chiaro per abbonati in streaming su DAZN. Sarà possibile vederla anche in tv su Sky (canale 209) grazie al servizio offerto agli utenti del network satellitare tramite il canale DAZN1 attivo dallo scorso 20 settembre.