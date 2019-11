Il Toro a Brescia ci va senza cinque giocatori. L'ultimo a iscriversi nella lista degli infortunati e Simone Zaza. L'attaccante lucano ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra e non sarà a disposizione del tecnico per la delicatissima sfida della dodicesima giornata di campionato. Zaza rischia di fermarsi almeno un mese.

Infortunio alla caviglia per Zaza

Un attacco ridotto all'osso per il tecnico livornese che contro il Brescia si gioca (forse) la panchina. Perché sono indisponibili anche Parigini, affaticamento muscolare alla coscia sinistra per il giovane attaccante, e soprattutto Iago Falque, che ha subito un altro infortunio muscolare (stop di un mese). Contro la squadra di Grosso (che esordirà da tecnico in Serie A) mancheranno anche Bonifazi, Baselli e Zaza che è finito ko nell'allenamento di rifinitura per un problema alla caviglia sinistra.

Quante partite salterà Simone Zaza

La prima diagnosi è chiara e pure molto negativa. Perché il giocatore, prima ancora di effettuare gli esami strumentali, sa che dovrà fermarsi almeno un mese. La sosta lo aiuta leggermente perché salta così una partita in meno. Le sue condizioni verranno rivalutate nella giornata di sabato. Delle certezze però ci sono. Zaza non ci sarà con Brescia, Inter e Genoa e potrebbe tornare contro la Fiorentina.

Le parole di Mazzarri

Con pochissimi attaccanti in rosa il tecnico manderà in campo in avanti Belotti e Verdi, in panchina il giovane Millico con Edera. Ma in conferenza stampa Mazzarri ha detto che la squadra non deve pensare a chi non c'è, non ci sono alibi. Il Torino deve fare risultato.