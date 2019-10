A Torino c'è aria tesa, l'ambiente granata arriva da un momento di forte crisi, soprattutto interna dopo i fuochi d'artificio di inizio stagione che avevano permesso di sognare in grande. Adesso la classifica è delicata, gli ultimi risultati non positivi e soprattutto le prestazioni sono venute meno, tanto da far alzare la voce alle frange più calde della tifoseria. Che hanno puntato il dito soprattutto sul tecnico Walter Mazzarri, reo di non gestire al meglio una rosa comunque competitiva e rinnovata nei giocatori.

A difesa dell'allenatore è sceso anche il presidente Urbano Cairo che con Mazzarri ha sempre avuto un rapporto diretto e di stima e che ha elogiato per ciò che era riuscito a fare lo scorso anno. Una fiducia al momento ben riposta tanto che fra cinque giorni ci sarà il Derby della Mole e arrivarci tra le polemiche e pessimismo vorrebbe fare il gioco avversario, della Juventus. Così, il numero uno del Torino prova a vestirsi da pompiere e mettere pace a vecchi contenziosi.

Mazzarri e Chiellini

Mazzarri ha avuto anche la colpa di citare il ‘nemico bianconero' Chiellini quale esempio di professionalità. Anche in questo caso, Cairo ha spiegato un concetto molto semplice che si è prestato alle speculazioni del momento: "Ha voluto semplicemente ricordare un suo ex giocatore avuto ai tempi del Livorno che gli ha lasciato un'ottima impressione. Non ha voluto essere irrispettoso verso i tanti che il Toro ha avuto nella sua storia e ha ancora oggi.

Cairo e Mazzarri

Il mister Mazzarri non ha bisogno di essere difeso, è un grande allenatore. L'anno scorso abbiamo fatto un grandissimo campionato arrivando settimi, ora bisogna lasciare lavorare la squadra e i risultati arriveranno.

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, a margine della presentazione della Generali Milano Marathon è stato chiaro e ha provato a spegnere ogni tentativo di contestazione cercando di riordinare le gila e fare gruppo: "Abbiamo tutti l'obiettivo di fare bene nella prossima partita con la Lazio, poi nel derby e nel resto del campionato: l'importante per uscire da questo momento di pochi punti fatti è quello di essere squadra, pensare più al noi che alle cose personali".