La Premier è stata dominata dal Manchester City di Pep Guardiola e a confermare il dominio (quasi) assoluto dei Bluskyliners c'è anche la Top11 con i migliori dell'attuale stagione che sta volendo al termine. All'interno della formazione migliore, infatti, campeggiano ben cinque giocatori di Guardiola, quasi la metà. Dietro al City c'è il Tottenham di Pochettino poi Liverpool, United, Chelsea.

I magnifici 5 citizens

Non c'è storia dunque nemmeno sulla carta. Oltre che sul campo, il Manchester City domina la scena inglese anche nelle preferenze assolute sui migliori giocatori che hanno giocato in Premier League. Per Pep Guardiola un piccolo merito che prova a far diminuire la rabbia e lo scotto di essere stati eliminati malamente dalla Champions League nel derby contro il Liverpool.

I magnifici cinque citizens sono Sergio Aguero, Kevin De Bruyne, David Silva, Kyle Walker e Nicolas Otamendi. L'attacco, in questo virtuale 4-3-3 è equamente suddiviso in tre club. Il City ha inserito giustamente il Kun oramai da tempo un punto di riferimento per l'attacco, ma è stato affiancato da altri due pezzi da novanta.

Kane e Salah a suon di gol

C'è Harry Kane, il bomber del Tottenham di Pochettino e attaccante titolare della Nazionale inglese ai prossimi Mondiali in Russia, e poi c'è la rivelazione della Premier: Mohamed Salah, l'egiziano imprendibile del Liverpool. Sotto la gestione Klopp, l'ex Roma è riuscito a dare il meglio di sè sia per quantità che per qualità. Spesso determinante, di certo elemento imprescindibile dell'unidici titolare.

Se il Liverpool è ancora in corsa in Champions League in una semifinale tutta da vivere contro la Roma (ex squadra dell'esterno egiziano) è anche merito di Salah che in stagione ha segnato 40 volte in 45 apparizioni (30 reti solamente nelle 32 partite di campionato).

Flop Chelsea e United

Il Tottenham ha però inserito anche altri due giocatori nella Top11: Christian Eriksen e Jan Vertonghen altri elementi fondamentali per la squadra allenata da Pochettino. Se gli Spurs, dunque, tengono botta al City, chi ne esce fortemente ridimensionato è il Manchester United di Mourinho, secondo in campionato ma con il solo De Gea a rappresentare i red devils, e il Chelsea di Conte con Marcos Alonso.