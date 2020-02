in foto: Foto: https://www.instagram.com/tommasoparadiso/?hl=it

Una gioia incontenibile condivisa sul suo seguitissimo profilo Instagram. Tommaso Paradiso, cantautore ed ex frontman dei The Giornalisti, tifosissimo della Lazio ha seguito il big match contro l'Inter dal vivo in tribuna all'Olimpico. Il classe 1983 capitolino ha raccontato attraverso le sue stories le emozioni legate alla pesantissima vittoria degli uomini di Inzaghi, lasciandosi andare ad un'esultanza sfrenata.

Tommaso Paradiso scatenato su Instagram dopo la vittoria della Lazio sull'Inter

Non poteva certo perdersi la sfida scudetto contro l'Inter Tommaso Paradiso, super tifoso della Lazio. Il cantante che nello scorso settembre ha lasciato il gruppo dei The Giornalisti per intraprendere la carriera solista, ha assistito al big match in Tribuna all'Olimpico, raccontando nelle sue stories su Instagram le fasi salienti del match. Dalla tensione della gara, alla gioia per il rigore del pareggio di Ciro Immobile, fino all'esultanza sfrenata dopo il fischio finale, con tanto di incitamenti alla sua squadra del cuore.

Tommaso Paradiso incontenibile per la sua Lazio da scudetto

Felicità incontenibile al 90′ per Paradiso che si è letteralmente scatenato, nei festeggiamenti per l'ennesimo risultato positivo della sua Lazio. Diversi i brevi video caricati dal popolare cantautore su Instagram, diventati immediatamente virali tra i tifosi della formazione biancoceleste. Una serata indimenticabile celebrata poi in tarda serata con un "premio" culinario: tornato a casa infatti per festeggiare la vittoria sulla rivale nerazzurra che ha confermato le ambizioni scudetto della Lazio, Paradiso si è regalato un piatto di uova al pomodoro, con la didascalia "ci sta".