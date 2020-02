Alla parola Scudetto, Simone Tiribocchi risponde con un sorriso. Il ‘Tir' è infatti uno dei tanti italiani che non stanno nelle pelle di fronte all'idea di assistere fino alla fine ad un campionato finalmente combattuto. L'ex attaccante, che nella sua lunga carriera ha vestito anche le maglie di Lazio, Torino e Atalanta, ci aspetta al Centro Sportivo ‘Monzello': il quartier generale del Monza di Berlusconi e Galliani. Impegnato con il club brianzolo (è responsabile e coordinatore degli attaccanti della società monzese) e con la piattaforma streaming Dazn, per la quale si diverte a fare il commento tecnico durante le partite di Serie A, Tiribocchi non si tira indietro davanti alle domande sulla corsa Scudetto: "Finalmente è un campionato aperto e lo sarà fino alle ultime tre giornate – ha dichiarato l'ex attaccante – Saranno determinanti il calendario e gli impegni europei. La Juventus per me è ancora favorita, ma bisognerà vedere cosa succederà se passerà il turno in Champions League. Cosa che le auguro".

Lazio e Inter possono puntare al tricolore?

"La Lazio è la terza incomoda e può davvero dar fastidio a tutte e due. C'è molto di Simone Inzaghi nella sua squadra. È un tecnico molto bravo ed è capace di tirare fuori il meglio da tutti i giocatori a disposizione. Nonostante le critiche a Lotito, la Lazio sta facendo molto bene grazie soprattuto al suo tecnico. L'Inter la vedo al momento un po' indietro, ma conosco bene il suo allenatore, ha dei giocatori davvero interessanti e sono sicuro che rientrerà prepotentemente. Immobile? Sta facendo cose straordinarie ed è un bene per la Nazionale, anche se fino ad oggi il preferito di Mancini era Belotti".

Quali sono gli attaccanti che fino ad ora più ti hanno colpito?

"Ci sono tanti giocatori che stanno facendo la differenza in Italia – spiega Tiribocchi – Conte ha voluto a tutti i costi Lukaku e il giocatore lo sta ripagando. È l'attaccante più incisivo e decisivo e insieme a lui sta facendo bene Lautaro Martinez. Per non parlare di Cristiano Ronaldo, Higuain, Dybala. Ce ne sono molti e questo è davvero bello per il nostro campionato. Qual è il miglior partner di CR7? Quando sta bene può giocare con chiunque. Sono dell'idea che i grandi camipioni possono giocare con tutti".

Qual è secondo te il segreto dell'Atalanta?

"Il progetto dell'Atalanta nasce da lontano e dall'arrivo di Percassi. Il presidente è un imprenditore, sa cosa vuole e insieme al figlio ama l'Atalanta. Il progetto tecnicistiche, l'allenatore, i giocatori scelti, il settore giovanile all'avanguardia: si è creato un bel mix che fa bene al calcio italiano. Il passaggio del turno in Champions League? Secondo me l'Atalanta è avvantaggiata e farà tesoro delle sconfitte subite nel girone. Sono sicuro che andrà in Spagna a giocarsela con umiltà e voglia".

Dopo un'amara considerazione sul momento del Torino ("Si è creata una spaccatura tra tifosi e società che ha destabilizzato anche la squadra"), Simone Tiribocchi ha anche fatto la radiografia ad Erling Haaland: il fenomenale attaccante del Borussia Dortmund. "Fisicamente è una bestia, è veloce, prestante, ha un gran tiro e ha una personalità incredibile. Può diventare uno dei giocatori più forti. Ma ora deve lavorare, non fermarsi e migliorare seguendo i consigli dei compagni e dell'allenatore".