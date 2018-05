Dopo aver lasciato il calcio giocato nel 2014, e aver successivamente accettato il ruolo di viceallenatore della Primavera del Chievo, Simone Tiribocchi è tornato a far discutere questa volta con una dichiarazione postata sui suoi canali social. L'ex attaccante romano parlando della passione del figlio, che sogna di ripercorrere i passi del padre calciatore, ha accusato il mondo del calcio con parole particolarmente pesanti.

"Mio figlio ha cinque anni, l’anno prossimo lo vorrei portare in qualche scuola calcio per iniziare – ha ammesso Tiribocchi a Toronews -. Mi dice sempre: ‘Papà voglio giocare a calcio'. Io invece lo porto nella natura a pescare. Sinceramente l’unico motivo per cui vorrei che facesse questo mestiere è per i benefici economici, ma se penso al calcio di oggi, per il bene che gli voglio sarebbe meglio stesse alla larga da questo ambiente di m…".

L'accusa del Tir

Parole graffianti quella dell'ex attaccante, che sicuramente faranno discutere e alimenteranno nuove polemiche: "Ho fatto questa vita e non ci sputo sopra, ma o sei uno che ha due palle grandi così ed è disposto a mandare giù m… o se invece sei un bambino timido, un po' chiuso… meglio evitare – ha continuato Tiribocchi – Da quattro anni vivo nel mondo delle giovanili, vedo come si comportano e vedo l’Italia calcistica com'è messa. Oggigiorno le società per risparmiare prendono allenatori che lo fanno per hobby o come secondo lavoro. Tanti allenatori delle giovanili scaricano i filmati da internet per pianificare gli allenamenti, senza sapere se quell'esercizio abbia senso per i bambini".

"Le società cercano solo i risultati. Arrivano dei procuratori, anche negli Allievi, ti dicono “questo mio ragazzo deve giocare” e ti danno 30.000 euro. O alcuni allenatori che pagano 40.000 euro per essere assunti. Poi ci si chiede come mai l’Italia non va ai Mondiali. Cari presidenti e dirigenti, non cadete dal pero. Tutti sanno che nelle giovanili c’è gente che paga per allenare o giocare e nessuno fa nulla".