È stata una settimana difficile per il calcio in Basilicata. La tragedia che ha colpito Fabio Tucciariello, tifoso della Vultur Rionero morto dopo essere stato investito da un'auto guidata da un sostenitore del Melfi nell'agguato di domenica 19 gennaio 2020 a Vaglio di Basilicata (Potenza), ha portato la sospensione del campionato di Eccellenza. La decisione è stata presa in segno di lutto per la morte dell'operaio di Rionero in Vulture, rimasto vittima degli scontri, a margine dell'incontro tenutosi oggi in Prefettura a Potenza e la scelta è stata condivisa sia dalle società sportive che dal comitato regionale lucano. Le partite in programma domenica prossima saranno disputate il 2 febbraio 2019, mentre la giornata che si doveva disputare in quel weekend è stata spostata al 5 febbraio.

Il comunicato della LND Basilicata

Questa la nota diramata dalla Lega Nazionale Dilettanti di Basilicata pochi minuti fa dopo l'incontro di questa mattina: