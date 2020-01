Le immagini del suo tradimento hanno fatto il giro del mondo. Deyvi Andrade è il tifoso che nel corso di un match in Ecuador è stato immortalato sugli spalti, mentre abbracciava e baciava la ragazza seduta al suo fianco. Una volta accortosi delle riprese della "Kiss cam", il sostenitore si è prontamente staccato dalla signorina con una reazione che ha evidenziato la sua "infedeltà". Il video è diventato virale, con Andrade che è stato lasciato dalla compagna, sfogandosi sui social per l'accaduto

Ecuador, il video del tifoso infedele allo stadio fa il giro del mondo

Nel corso della sfida tra il Barcellona Sporting de Guayaquil e il Delfino in Ecuador, la "kiss cam", ovvero la videocamera alla ricerca di baci sugli spalti ha immortalato una coppia alle prese con delle effusioni. Un tifoso si è avvicinato alla ragazza al suo fianco e le ha dato un bacio sulle labbra. Quando si è accorto delle riprese, con la scena finita sui maxi-schermi dello stadio, ecco che l'uomo è prontamente tornato al suo posto, con tanto di espressione seria e preoccupata. Troppo tardi però per il sostenitore, con le immagini del suo tradimento che inevitabilmente hanno fatto il giro dell'Ecuador e del mondo sui social.

Tifoso infedele lasciato dalla compagna, si sfoga sui social

Deyvi Andrade, questo il nome di quello che è stato ribattezzato come il "tifoso infedele", dopo essere stato lasciato dalla compagna ha deciso di rompere il silenzio sui social. Sul suo profilo Facebook, Andrade è tornato a parlare di quanto accaduto, sfogandosi per l'accanimento nei suoi confronti: "Le persone sono sempre alla ricerca del male degli altri, hanno già distrutto la mia relazione. Cos'altro vogliono? Speriamo che questo possa aiutare perché stanno solo facendo del male a un figlio di Dio".

Il tifoso si scusa, nessun bacio alla ragazza al suo fianco

Andrade ha poi chiarito i suoi rapporti con la ragazza presente al suo fianco, giustificandosi così: "A mia difesa, voglio chiarire che in nessun momento morivo dalla voglia di baciare la mia amica … e anche nel video non vedi alcun bacio. Non so perché dice che ci siamo baciati appassionatamente quando non c'era nemmeno un tocco sulle nostre labbra. Mi giudicano e mi criticano, ma nessuno si mette nei miei panni. Dio non vuole che succeda loro la stessa cosa. Sono innocente. E se fosse stata una donna al mio posto? Che cosa hanno fatto? Sono circolati diversi video di donne infedeli, ma non fanno tanto rumore come me".