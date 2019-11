in foto: https://twitter.com/impactmontreal

Bomber che va, ex bomber che viene. Per uno Zlatan Ibrahimovic che lascia la Major League Soccer pronto per il possibile ritorno in Europa (e magari in Serie A), c'è un Thierry Henry che ha deciso di riapprodare nel massimo campionato del Nord America, questa volta da allenatore. L'ex centravanti è ufficialmente il nuovo manager dei canadesi del Montreal Impact.

Il Montreal Impact ha scelto Thierry Henry come nuovo allenatore. Il francese, che da calciatore ha vissuto già un'esperienza oltreoceano con i New York Red Bulls, ha preso le redini della formazione canadese che lo ha ingaggiato con un contratto di due anni con opzione per la terza stagione. Grande entusiasmo da parte del presidente del Montreal Kevin Gilmore che ha dichiarato ai canali ufficiali della società: "Thierry Henry condivide i nostri progetti e ci aiuterà a raggiungere i nostri obiettivi sia in campo che fuori. E' un leader, un uomo ambizioso che nella sua carriera si è sempre distinto ai massimi livelli". Sulla stessa lunghezza d'onda anche il ds Renard: "Siamo molto felici che Thierry si unisca a noi. E' un allenatore giovane e dinamico, ha molta familiarità con la MLS e soddisfa i criteri da noi stabiliti. Questo ingaggio, due mesi prima della ripresa del campionato a gennaio, ci permetterà di avere il tempo di costruire con colui la squadra"

Thierry Henry, nuova avventura da allenatore dopo Belgio e Monaco

Terza avventura in panchina per Thierry Henry che dopo essere stato il vice di Roberto Martinez nella nazionale belga, ha guidato il Monaco senza troppa fortuna, per un'avventura chiusasi con l'esonero. Ora per lui una nuova vita nel massimo campionato a stelle e strisce dove potrà acquisire ulteriore esperienza: "E' un onore per me diventare allenatore del Montreal Impact e tornare nella MLS – le parole del francese -. Conosco bene questo campionato e nella mia esperienza da calciatore mi sono divertito molto nella Major League. Montreal è una città con un enorme patrimonio multiculturale, un qualcosa di straordinario. Ho sempre avuto un occhio di riguardo per questo club e ora eccomi qui".