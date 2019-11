Brasile-Argentina non è mai un'amichevole. Non sono mancate le polemiche alla fine del "Friendly match" giocato ieri tra le due corazzate sudamericane, e deciso da una rete di Leo Messi. Proprio il numero 10 dell'Albiceleste, dopo il fischio finale è stato criticato prima dal ct della Seleçao Tite e poi da Thiago Silva, che ha puntato il dito contro il suo potere di "condizionare" gli arbitri.

Thiago Silva accusa Messi dopo Brasile-Argentina

Parole pesanti di Thiago Silva nei confronti di Leo Messi, dopo l'amichevole tra Brasile e Argentina. Alla squadra verdeoro non è andato giù il rigore concesso alla Pulce risultato poi decisivo per l'esito della partita (con l'attaccante che ha ribadito in rete dopo la parata di Alisson). Il capitano della Seleçao ha tuonato così contro l'avversario, nel post-partita: "Voleva comandare la partita. Parlava con l’arbitro e rideva insieme a lui, l'arbitro deve mettere da parte l’ammirazione per il calciatore che è Messi”. E ancora sull’argentino: “Messi cerca sempre di costringere l’arbitro a fischiare in suo favore. Agisce sempre così. Abbiamo parlato con alcuni giocatori che giocano in Spagna e succede la stessa cosa, cerca di controllare il gioco e di influenzare le decisioni dell’arbitro".

Per Thiago Silva, Messi vuole sempre condizionare gli arbitri

Non contento Thiago Silva ha spiegato anche il motivo del differente atteggiamento degli arbitri nei confronti di Messi a suo dire in Champions: "In Champions League non hai questo vantaggio perché gli arbitri sono più difficili. Non vedi Messi cercare di influenzare le decisioni così tanto. Ma in generale ci sono arbitri che, per ammirazione, iniziano a schierarsi con lui. Dato che non avevamo Neymar al nostro fianco, eravamo in svantaggio". Il tutto si può ricondurre secondo Silva, ad un discorso di educazione: "È difficile capire quando parliamo di educazione sul campo, e uno dei giocatori più ammirati al mondo si comporta in questo modo. L’educazione viene prima”

Tite e il botta e risposta in campo con Messi

Molto duro anche nei confronti di Messi, il commissario tecnico del Brasile Tite. Quest'ultimo è stato protagonista in campo di un siparietto a distanza con il numero 10 dell'Argentina. Dopo il rigore, come mostrato in un video finito poi sui social, il campione del Barcellona ha zittito a distanza il selezionatore avversario: "Mi sono solo lamentato perché secondo me avrebbe dovuto essere ammonito per simulazione. Mi ha detto di stare zitto e io gli ho detto lo stesso, è finito tutto lì. Non voglio creare problemi, ma in queste partite ci vuole un grande arbitro. Quella era una simulazione da cartellino e io avevo ragione a protestare e lamentarmi”.