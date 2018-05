Thiago Motta ha appeso gli scarpini al chiodo e non sarà più un calciatore professionista. Il centrocampista italo-brasiliano ha salutato ieri sera il Paris Sant-Germain e il suo pubblico dopo la vittoria della Ligue 1 e insieme alla grande festa al Parco dei Principi dopo la sfida con il Rennes c'è stata una bella standing ovation da parte di tutto lo stadio per l'ex Inter, Genoa, Atletico Madrid e Barcellona: Thiago Motta resterà a Parigi e allenerà l'Under 19 del club transalpino. Momenti di grande commozione per la sua ultima partita da giocatore "vero", 36 anni ad agosto, che ha chiuso la una carriera in cui ha giocato 510 partite e segnato 40 goal in carriera.

Nella notte di festa a Parigi c'è anche il saluto a Unai Emery che, dopo due stagioni, non sarà più il tecnico del club della capitale: al suo posto sembra certo l'arrivo di Thomas Tuchel. Anche l'allenatore basco, in un'intervista a L’Equipe, ha voluto rendere gli onori a Thiago: "Penso che Motta sia un giocatore eccezionale, un uomo con una grande storia. Ha dato alla squadra una chiara identità. Con questa esperienza, inizierà la sua carriera come allenatore, ha la qualità".

Chi non dovrebbe andare via dal PSG è Neymar: nonostante sul fuoriclasse brasiliano circolino da mesi le voci di un forte interesse del Real Madrid, il presidente Nasser Al-Khelaifi ha voluto spegnere ogni rumors: "Resta al 2000% qui, non si muove. Di questo sono sicuro". Il patron del club parigino ha rassicurato i tifosi e sembrano esserci dei segnali distensivi anche da parte dell'attaccante ex Barcellona che ha voluto salutare Thiago Motta coni un post sul suo profilo Instagram.

Intanto, il club transalpino ha anche pubblicato un video contenente tutti i saluti dei campioni che hanno condiviso con Thiago alcuni momenti della propria carriera: da Gigi Buffon a Diego Milito passando per Ronaldinho, Zlatan Ibrahimovic e José Mourinho.