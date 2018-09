Poteva essere uno scontro diretto da Serie A, sarebbe dovuto esserlo al sorteggio di Champions League, probabilmente lo sarà per il The Best FIFA 2018: la sfida tra Luka Modric e Cristiano Ronaldo, da ex compagni di squadra al Real Madrid ad avversari in campo e fuori. Sarà infatti una sfida diretta tra Cr7 e il miglior calciatore dell'ultimo Mondiale per sapere chi alzerà il premio di miglior calciatore 2018 per la FIFA.

L'anno d'ro di Modric. E non finirà qui perchè a questo punto il centrocampista croato è in rampa di lancio anche per vincere il Pallone d'Oro 2018. Fià vice campione del Mondo con la Croazia, in Russia è stato votato come miglior giocatore dell'intero torno. Nell'ultima Champions è stato votato come miglior centrocampista della passata stagione dove ha vinto alzando il trofeo al cielo con il Real Madrid. E ha battuto Cr7 nella sfida per il miglior giocatore in assoluto.

Le mani sul Pallone d'Oro. Se dovesse trionfare anche ai FIFA Awards, Modric mettere una serissima ipoteca sul prossimo Pallone d'Oro rompendo l'egemonia assoluta consolidata negli anni da parte di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Il terzo incomodo sarà l'egiziano ex Roma, Momo Salah, oggi al Liverpool.

L'ultima sfida per il FIFA Award. Modric-Ronaldo sarebbe potuta essere anche una sfida di Serie A solo l'Inter fosse riuscita a convincere il Real Madrid a cedere uno dei più forti centrocampisti in circolazione. A metà agosto l'accordo era anche vicino ma Florentino Perez ha puntato i piedi e l'affare è saltato all'ultimo istante. Così, l'Inter non ha avuto il suo campione e la Serie A una supersfida.

Miglior allenatore: Dalic-Zidane-Deschamps. Ma Modric-Cristiano Ronaldo è un duello che sta tenendo banco in questo finale di 2018: ai FIFA Awards si rinverdirà il testa a testa perché il terzo incomodo, Salah appare decisamente più lontano dai due. Niente da fare, invece per il Piccolo Diavolo campione del Mondo con la Francia Antoine Griezmann, che ha conquistato l'EL con l'Atletico. Tra i tecnici in lizza per il premio di miglior allenatore 2018 Deschamps, Zidane e Dalic.