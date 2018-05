Carlos Tevez alla Maxi Lopez. Non stiamo parlando di una particolare giocata o di un gol segnato dall'Apache e simile ad uno del suo connazionale, ma di un episodio tutt'altro che sportivo. L'ex bomber della Juventus infatti nell'ultimo match di Copa Libertadores si è rifiutato di stringere la mano ad un avversario Teo Gutierrez, proprio come fece Maxi Lopez con Mauro Icardi in un Inter-Torino del 2016. Due situazioni identiche ma nate da motivi differenti.

Tevez si rifiuta di dare la mano a Gutierrez

Tutto è accaduto in occasione della sfida di Copa Libertadores tra l'Atletico Junior e il Boca Juniors di Tevez. Quest'ultimo al momento delle classiche formalità pre-partita con il saluto tra le due squadre al momento di scambiare il "cinque" con Gutierrez già pronto con la mano tesa, è passato avanti salutando il calciatore successivo ovvero il portiere dell'Atletico e lasciando dunque di stucco l'attaccante colombiano.

in foto: Tevez non stringe la mano a Gutierrez

Perché Tevez non ha stretto la mano di Teofilo Gutierrez

Una piccola vendetta dunque per Tevez che non ha dimenticato quanto accaduto nella scorsa stagione. Gutierrez che vestiva la maglia del Rosario Central dopo una rete al Boca a sorpresa dedicò il gol agli acerrimi rivali gialloblu, ovvero al River Plate la squadra in cui ha militato in passato. Il tutto facendo il gesto della banda che è presente sulla maglia del River. Un episodio che scatenò un parapiglia in campo e che dunque Tevez si è legato al dito. La vendetta non è stata però completata poi nel risultato con le due squadre che hanno pareggiato 1-1 per un risultato che inguaia il Boca che dovrà vincere la prossima gara e sperare in una mancata vittoria dell'Atletico.

Tevez e Gutierrez come Maxi Lopez e Icardi

Il siparietto Tevez-Gutierrez ha richiamato alla memoria quello avvenuto in Serie A, due stagioni or sono in un Inter-Torino tra Icardi e Maxi Lopez. In quell'occasione l'attaccante attualmente in forza all'Udinese si rifiutò di dare la mano a Maurito Icardi per i motivi legati al triangolo amoroso con Wanda Nara. Una situazione che riscosse molto clamore soprattutto in Argentina dove gran parte dell'opinione pubblica si schierò dalla parte di Maxi