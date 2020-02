Un provvedimento disciplinare pesantissimo che non riguarda, né un tifoso, né un calciatore, né un tesserato di una società, ma un arbitro. Il questore di Macerata ha infatti emesso un Daspo (ovvero il divieto di accedere in luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive) nei confronti del direttore di gara del match Borgo Mogliano-Montottone, valido per il campionato di seconda categoria. Il motivo? Il "fischietto" ha colpito con una testata il portiere del Borgo Mogliano, espulso durante il match.

Testata a calciatore, Daspo per l'arbitro

Per la prima volta in Italia il Questore di Macerata, Antonio Pignataro, ha emesso un provvedimento di Daspo della durata di un anno nei confronti di un direttore di gara. La sentenza è relativa al 1° febbraio scorso, quando a Mogliano (Macerata) nel corso della partita Borgo Mogliano-Montottone valevole per il campionato di seconda categoria, è andato in scena un brutto episodio di violenza con l'arbitro del match che ha colpito il portiere della squadra di casa. Una situazione che rappresenta una novità assoluta per il nostro panorama calcistico: mai finora un arbitro era stato punito con il divieto di accedere in luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive.

Perché l'arbitro è stato punito con il Daspo

Il direttore di gara del match tra Borgo Mogliano e Montottone, ha letteralmente perso le staffe. Una volta terminato l'incontro con il risultato di 3-1 per i padroni di casa, all'uscita dagli spogliatoi l'arbitro nel corso di un a dir poco accesa discussione ha colpito con una testata al volto il portiere del Borgo Mogliano che era stato espulso durante l'incontro. Il portiere, soccorso dai sanitari del 118 presenti sul posto, è stato poi trasportato all'ospedale di Macerata e dopo le cure del caso è stato dimesso con una prognosi di alcuni giorni.