La forza del football risiede, anche, nella sua impressionante capacità di rigenerazione con la nascita, anno per anno, di nuove importantissime leve nel panorama calcistico internazionale. Una sorta di eterna produzione (quai in serie) di fenomeni che, nei vari ruoli, sono pronti a battagliare con i campioni più affermati per scalare posizioni importanti e guadagnare l’attenzione ma anche i lauti ingaggi dei primi.

E così, arrivati ad un punto chiave della stagione, ad un passo da un mondiale che, Italia, Usa e Olanda a parte, si preannuncia ricchissimo di storiche nazionali nonché avvincente ed incerto fino all’ultimo, ecco i talenti emergenti, i volti nuovi bravi, in questo momento storico, a far parlare di loro come i migliori prospetti sulle corsie esterne di difesa nei top 5 campionati europei.

Elvedi stella di Bundes e del Borussia Mönchengladbach

In Germania, sulle corsie laterali, troviamo un elemento davvero interessante che, al momento, sta dominando la propria fascia arando, gara dopo gara, il prediletto out destro. Parliamo, nello specifico, dell’elvetico Elvedi capace, nelle ultime due annate e mezzo, di innestare le marce alte e crescere aumentando esponenzialmente il proprio minutaggio: 1.547’ al primo anno, 2.110’ al secondo e già 2.377’ in questa tre-quarti di stagione.

Dopo la gavetta al Greifensee e poi allo Zurigo, infatti, il classe ’96 sta impressionando per costanza di rendimento nel Borussia Mönchengladbach con le sue falcate divenute ormai proverbiali allo Stadion im Borussia-Park che, però, allo stesso tempo, potrebbe diventare sempre più stretto per un talento, sulle orme di Lichtsteiner o di Ricardo Rodriguez, già pronto al passo d’addio.

In Ligue 1, occhio a Jorge del Monaco

In Francia, invece, la corsia sulla quale si sta esprimendo uno dei profili con maggiore potenziale del Paese è la sinistra con Jorge, terzino ex Flamengo, finalmente titolare inamovibile del sodalizio monegasco. Dopo l’addio di Mendy prima e di Kongolo poi (passato già a gennaio all'Huddersfield), infatti, il brasiliano sta trovando molto più spazio riuscendo a comprendere gli schemi del proprio tecnico Jardim ma anche a prendere le misure di un torneo totalmente differente da quello disputato in patria. Ed i dividendi, in termini di performance e di valore di mercato, sono elevatissimi col 22enne di Rio de Janeiro in grado di migliorarsi anche in fase difensiva, con un bilancio, sia pure parziale, niente male: ben 4 assist ed 1 gol nelle 19 sfide complessive di Ligue 1 sin qui disputate, prima dell’infortunio al ginocchio che lo ha tenuto lontano dai campi da gioco per oltre un mese, ed una valutazione, in piena ascesa, di ben 15 milioni di euro.

In Serie A Calabria domina, è lui la sorpresa del massimo campionato

La Serie A è spesso divenuta il ricettacolo, l’habitat naturale, la terra promessa dei fluidificanti bassi con i vari terzini che si sono ritrovati nel nostro massimo campionato ad imparare, prima ancora che la tecnica di base, i tatticismi made in Italy. Insomma, da noi, nel nostro campionato, per giocare, devi pure saper contrastare, di posizione o in uno contro uno, l’avversario. Una sorta di precondizione, di skill necessaria per affrontare questo torneo ed affermarsi nel Bel Paese.

Una condizione preliminare nelle corde del milanista Calabria che, pur partendo, nelle gerarchie rossonere, dopo Conti e Abate, ha saputo conquistare minuti importanti sfruttando al massimo le praterie, non solo di campo, apertesi dinanzi a lui dopo i vari infortuni che hanno falcidiato i predetti compagni di squadra. Infortuni che gli hanno permesso di esprimersi senza troppe pressioni, senza l’assillo di dover per forza di cose, per meritare una maglia da titolare, fare bene o meglio degli altri. Infortuni ma anche estrema fiducia riposta in lui da parte di Gattuso abile nel credere in lui ed a promuoverlo fra i titolarissimi del club meneghino facendolo diventare, in poco tempo, speranza verde della nostra Nazionale sguarnita, forse dai tempi di Zambrotta, in quella specifica zona di campo.

Trent Alexander-Arnold, principe di Premier e non solo

In Inghilterra sono tutti concordi: sulla cresta dell’onda, specie dopo lo splendido successo Champions dei suoi Reds contro il Manchester City, c’è il giovane Alexander-Arnold.

Uscito spesso vittorioso nel duello individuale contro Sané, infatti, il 19enne di Liverpool, dopo la splendida realizzazione nei preliminari con l’Hoffenheim, ha avuto il suo reale battesimo di fuoco, la sua definitiva consacrazione in campo europeo proprio mercoledì scorso dimostrandosi già pronto per abbandonare l’Under 21 di Bothroyd ed abbracciare la selezione maggiore di Southgate. Al netto della staffetta (14 gare in Premier) con l’altro jolly difensivo, Joe Gomez, infatti, il classe ’98 di Klopp sta dimostrando tutto il suo infinito potenziale con una forza nelle gambe, una velocità, una fisicità ed una attenzione, in fase di non possesso, da assoluto campione. Doti eccellenti e stranamente in possesso, in particolare con questa padronanza dei propri mezzi, di un baby prodigio di 19 anni: il futuro, Reds e dei Tre Leoni, si chiama Trent Alexander-Arnold.

Odriozola nuovo Carvajal: Real e Barça su di lui

Infine, a chiudere questa breve panoramica sui migliori prospetti sulle fasce laterali del ‘Vecchio Continente’, passiamo in rassegna la Liga spagnola che, al momento, vede il Barcellona favorito per la vittoria del titolo finale. Tralasciando gli obiettivi di squadra però, a fare la voce grossa o, almeno, a rivelarsi prospetto dal grande mercato in proiezione futura, ecco spuntare il terzino destro Odriozola della Real Sociedad cercato, tra le altre, dalle ‘grandi’ di Spagna: Real e Barcellona.

Un interessamento concreto nonché meritato col giovane prodotto locale, dei Paesi Baschi di San Sebastian, accreditato da molti addetti ai lavori come prossimo Carvajal nella nazionale spagnola con un paragone, ed una valutazione di 25 milioni di euro, che ben riassumono le qualità di un ragazzo, attenzione difensiva e straordinaria qualità nello stretto, nel fraseggio e nell’assist (4 in stagione), davvero eccezionale.