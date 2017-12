Ve lo ricordate l'allenatore di Serie B che dopo la sconfitta in Svezia della Nazionale Italiana, preludio alla mancata qualificazione per i Mondiali, si rese protagonista di un duro sfogo e che non avrebbe trovato posto a Ibrahimovic nella sua squadra? Ecco, nelle ultime ore viene riportata la notizia di una possibile chiusura del rapporto di lavoro come tecnico della Ternana per Sandro Pochesci.

L'allenatore romano è sempre stato un personaggio "sui generis" e si è fatto conoscere al grande pubblico per quella sua conferenza stampa parecchio pepata nei confronti della rappresentativa che era uscita sconfitta dal rettangolo di gioco svedese.

Pochesci in bilico: fatale il ko di Avellino.

Dopo la sconfitta subita ad Avellino il patron Bandecchi e il presidente Ranucci stanno valutando la possibilità di sollevare dall'incarico il tecnico romano. I vertici del club umbro ora si trovano a Dubai e rientreranno in Italia il 3 di gennaio: prima di allora non dovrebbero esserci decisioni ufficiali ma è chiaro che la società si sta guardando intorno e sta studiando eventuali alternative per la panchina. La prima possibile soluzione è la promozione ad allenatore della prima squadra di Mariani, attualmente impegnato con la Primavera. Questo avvicendamento si è verificato già nel 2016, quando Pochesci venne esonerato dal Fondi e Mariani prese il suo posto, portando la squadra alla vittoria della Coppa Italia di Serie D e ai play-off.

Idee per il successore: Nesta o Stellone.

Sempre in attesa che il patron della Ternana, sono cominciati a circolare i primi nomi sul possibile sostituto di Pochesci, con soluzioni esterne al club: secondo quanto riportato da TuttoB.com uno dei nomi valutati per la successione è quello di Roberto Stellone, ex tecnico di Frosinone e Bari, mentre per Gazzamercato.it nella lista della società umbra vi sarebbe anche Alessandro Nesta che, dopo l'avventura al Miami FC negli USA, sogna una panchina in Italia.