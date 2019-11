Ted Popple è morto a 87 anni in campo mentre arbitrava una partita della lega dilettantistica di Stockton. Il nonno dei direttori di gara inglesi, così avevano ribattezzato quell'uomo che non ha mai rinunciato alla propria passione fino a quando un malore improvviso non lo ha fermato. Il decesso è avvenuto domenica scorsa, ad annunciarlo l'account twitter ufficiale della lega di categoria, la North Riding FA che ha voluto esprimere cordoglio per la famiglia (la moglie Enid, tre figli e un bel numero di nipoti).

Amava lo sport e in particolare il calcio – ha raccontato Andrew, uno dei figli ai tabloid -. È stato la sua vita, ha anche avuto per anni un abbonamento al Middlesbrough e da tifoso non si perdeva una partita.

La morte di Ted Popple è una notizia che ha destato la curiosità da parte dei tabloid considerata la storia dell'ex direttore di gara passato ‘dall'altra parte della barricata' dopo essere stato in campo anche da calciatore. Ted Popple non è stato solo arbitro, lo è diventato dopo aver indossato anche le maglie di alcune squadre di calcio dilettantistico, passando dal Norton e poi dal Preston Social nella Stockton District League, oltre ad aver militato tra le fila dell'Hartburn nella Teesside League.

Non è mai arrivato nelle categorie del calcio inglese che conta ma a lui interessava poco, legato com'era molto più all'aspetto sportivo – nel senso letterale del termine – che a quello agonistico- Appese le scarpe al chiodo, Popple scelse di interpretare il ruolo di arbitro e iniziò a farlo nel campionato locale del Teesside (una sorta di macro-area nel Nord Est dell'Inghilterra comprendente Middlesbrough, Stockton-on-Tees, Hartlepool, Redcar e Billingham) fino ad arrivare nella Northern Intermediate League, il livello più alto in cui Popple è giunto come arbitro.