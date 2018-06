Taribo West, il difensore nigeriano con le treccine che nel 1997 arrivò in Italia, via Inter, prelevato dall'Auxerre che fece prima innamorare i tifosi nerazzurri per poi farli arrabbiare con il trasferimento nel 1999 al Milan. Un passaggio che non è stato mai digerito dalla tifoseria interista che aveva subito indicato West come traditore. E il fatto di essere rimasto in rossonero solamente un anno, senza quasi mai giocare, non ha mai permesso ai più accesi di perdonare quell'affronto.

A distanza di quasi 20 anni, Taribo West è tornato a parlare della sua avventura in Serie A e della sua ‘disavventura' a Milano, trasferendosi dall'Inter al Milan, le due rivali cittadine che mai storicamente hanno accettato facilmente passaggi diretti tra giocatori senza scatenare la polemica.

Il grande smacco. La ferita nerazzurra era diventata ancor più bruciante anche perché in sole due stagioni Taribo West, malgrado un bagaglio tecnico mediocre, era riuscito a trasformarsi in beniamino della curva. Un personaggio che era riuscito a coinvolgere la tifoseria con il suo modo estroverso di vivere il mondo del calcio. E così, quando nell'estate del 1999 decise di vestirsi di rossonero, la beffa fu doppia.

Lasciare l’Inter per andare al Milan? E’ una cosa che in Italia non si deve fare. L’ex presidente dell’Inter mi ha detto che non è possibile andare da un club di Milano all’altro, ho sbagliato. I tifosi erano arrabbiati.

Il milan dei campioni. La stagione al Milan, alla fine, si era rivelata anche fallimentare dal punto di vista calcistico: West giocò la miseria di 4 partite in totale, segnando un gol, per poi lasciare la Serie A e trasferirsi al Derby County. Il motivo? Semplice, quel Milan in difesa non aveva di certo bisogno di lui: "Dopo diversi anni all’Inter sono arrivato al Milan ma non giocavo perché avevo davanti Costacurta, Maldini e Ayala e alla fine della stagione sono andato via".

Taribo boccia Messi. Oggi, West paragona il suo calcio all'attuale, bocciando i tempi moderni. Lui, difensore tutto fisico e temperamento, doveva fare i conti con tantissimi campioni mentre oggi sono semplicemente in pochi a riuscire a fare la differenza. Insomma, il calcio ai tempi di West era di livello molto più alto, tanto che bocia anche Leo Messi: "George Weah, Ronaldo e Okocha non possono essere paragonati con gli altri. Potevano fare tutto quello che volevano con la palla. Non erano umani. Messi? Se giocassi come facevo alla mia epoca penso che mi divertirei molto più io con lui che lui con me"