Chelsea-Ajax è stata una delle partite più belle, se non la più bella, di questa Champions League. Lo è stata per chi ama il calcio e per gli spettatori neutrali, non per chi gioca o tifa per l’Ajax, che conduceva 4-1 e che è stato agganciato in un incredibile finale dai Blues, che hanno sfruttato la doppia superiorità numerica. Dopo la partita il serbo Tadic la stella dell’Ajax, parlando con ‘As’, ha attaccato duramente l’arbitro dell’incontro: l’italiano Gianluca Rocchi.

Cosa è successo in Chelsea-Ajax

Sul punteggio di 4-2 per gli olandesi l’arbitro Rocchi ha deciso di assegnare un calcio di rigore al Chelsea. Contestualmente nella stessa azione il fischietto fiorentino ha estratto il cartellino rosso per due giocatori olandesi. Veltman già ammonito ha ricevuto il secondo giallo per il fallo da rigore, poi è stato ammonito anche Blind, che a inizio azione aveva commesso un fallo su Pulisic. Questo secondo cartellino ha provocato le reazioni furenti di Dusan Tadic che se l’è presa parecchio e ha accusato l’arbitro Rocchi di aver falsato il risultato. Secondo il numero 10 degli olandesi il rosso a Blind è sbagliato perché il fallo l’olandese lo ha subito. Il 4-4 rimette in gioco tutto. Perché l’Ajax, il Chelsea e il Valencia hanno tutte e tre 7 punti e dovranno sudarsi tutte la qualificazione agli ottavi di finale.

Le furenti parole di Tadic