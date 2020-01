Coppa Italia ancora protagonista. Una settimana dopo gli ottavi di finale, è già tempo di quarti. Sono rimaste otto squadre a contendersi il trofeo: tutte le teste di serie, in pratica, ed eccezione dell'Atalanta, eliminata dalla Fiorentina. Da una parte del tabellone Napoli, Lazio, Inter e Fiorentina; dall'altra Milan, Torino, Juventus e Roma. Il programma prevede quattro partite da dentro o fuori nel giro di circa 10 giorni. Sfide che si preannunciano belle ed equilibrate, come da tradizione in questa fase della competizione.

Coppa Italia: il calendario dei quarti di finale

La Lega Serie A ha spalmato le gare dei quarti di finale su due settimane, rispetto alle date previste dal calendario iniziale. Si comincia con Napoli-Lazio e Juventus-Roma, settimana prossima completeranno il turno Milan-Torino e Inter-Fiorentina. La formula del torneo, per questa fase, prevede ancora sfide in gara secca con tempi supplementari e calci di rigore in caso di parità dopo 90 minuti.

Martedì 21 gennaio: Napoli-Lazio

Mercoledì 22 gennaio: Juventus-Roma

Martedì 28 gennaio: Milan-Torino

Mercoledì 29 gennaio: Inter-Fiorentina

Tabellone Coppa Italia: le semifinali

E' già scritto il cammino delle squadre che avanzeranno dai quarti di finale di Coppa Italia: avversari e date. Il tabellone sorteggiato in estate ha già definito gli accoppiamenti anche per le semifinali, che a differenza dei turni precedenti si giocheranno su 180 minuti, tra andata e ritorno (il 12 febbraio e il 4 marzo) con la seconda partita in casa della squadra con il numero di ingresso in tabellone più basso.

Napoli/Lazio contro Inter/Fiorentina

Milan/Torino contro Juventus/Roma

La data definitiva della finale sarà invece ufficializzata più avanti dalla Lega Serie A, a seconda di eventuali impegni internazionali delle finaliste, ma per il momento dovrebbe disputarsi mercoledì 13 maggio allo stadio Olimpico di Roma.