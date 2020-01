Con il tabellone delle qualificate ai quarti di finale di Coppa Italia 2019-2020 si delineano anche le quattro sfide in programma martedì 21 e mercoledì 22 gennaio, martedì 28 e mercoledì 29 gennaio. La decisione da parte della Lega di spalmare il calendario adottando questa formula ha sollevato polemiche ma c'è grande attesa sulle prossime partite che vedranno coinvolte quasi tutte le big di A. Chi vincerà il trofeo? Chi arriverà nella finale in programma il 13 maggio? La Lazio campione in carica riuscirà a confermarsi? Non resta che andare allo stadio oppure sintonizzarsi sui canali in palinsesto nella diretta televisiva per godersi lo spettacolo.

Dove vedere in diretta tv e streaming i quarti di Coppa Italia

Tutte le partite dei quarti di finale di Coppa Italia verranno trasmesse in diretta tv, in esclusiva e in chiaro sulla Rai. Sarà Rai 1 il canale dell'emittente di Stato (canale 1 del digitale terrestre e in HD sul canale 501) a mandare in onda le gare del torneo giunto nella fase più calda. Per assistere alle partite in streaming, invece, lo si potrà fare in maniera gratuita collegandosi alla piattaforma on-line Rai Play scaricando la app sui dispositivi (pc, smartphone, tablet) senza alcun costo aggiuntivo.

Calendario dei quarti di finale: date, orari

La Lega di Serie A ha comunicato il calendario dei quarti di finale di Coppa Italia che si disputeranno a distanza di una settimana nel periodo compreso tra martedì 21 e mercoledì 29 gennaio, tutte alle ore 20.45 (in diretta tv sulla Rai). Ecco chi gioca in casa da regolamento.

Martedì 21 gennaio ore 20.45 Napoli-Lazio

ore 20.45 Napoli-Lazio Mercoledì 22 gennaio ore 20.45 Juventus-Roma

ore 20.45 Juventus-Roma Martedì 28 gennaio ore 20.45 Torino-Milan

ore 20.45 Torino-Milan Mercoledì 29 gennaio ore 20.45 Inter-Fiorentina

Quando si giocano le semifinali, abbinamenti e date

Il percorso che condurrà le vincenti dei quarti in semifinale è già noto: la vincente di Napoli-Lazio affronterà la vincente di Fiorentina-Inter così come chi passerà tra Milan e Torino se la vedrà con la vincente del match tra la Juventus e la Roma. Quando si giocano le partite in calendario? A differenza dei turni precedenti, le gare non saranno a eliminazione diretta ma si disputeranno in turni di andata e ritorno (12 febbraio e 4 marzo). Chi giocherà in casa? La squadra che giocherà la partita di ritorno in casa sarà decisa secondo il regolamento e al numero di ingresso nel tabellone. Finale allo stadio Olimpico il 13 maggio alle 20.45.

Napoli-Lazio vs Fiorentina-Inter

Milan-Torino vs Roma-Juventus

Come sono andate le partite degli ottavi di finale

Parma-Roma è la partita che ha completato il quadro degli ottavi di finale di Coppa Italia. Ad aprire il tabellone era stata Torino-Genoa, giocata lo scorso 9 gennaio e conclusa con il risultato di 6-4 (dopo i calci di rigore) per i granata.