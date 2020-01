Il calciomercato di gennaio 2020 in Serie A si chiuderà alle ore 20 di venerdì 31 gennaio. Fino a quel momento, per tutte le squadre del campionato italiano, sarà possibile completare acquisti e cessioni per modificare le proprie rose in vista degli ultimi mesi della stagione. E' stata una sessione di mercato intensa quella iniziata il 2 gennaio, con grandi acquisti per l'immediato e per il futuro: dagli arrivi di Ibrahimovic al Milan ed Eriksen all'Inter fino ai colpi in prospettiva della Juventus con Kulusevski e del Napoli con Rrhamani. Fino alle 20 del 31 gennaio ci sarà tempo per gli ultimi colpi.

ATALANTA

ACQUISTI: Caldara (d, Milan), Czyborra (d, Heracles)

CESSIONI: Kulusevski (c, Juventus *da giugno), Barrow (a, Bologna), Kjaer (d, Milan), Masiello (d, Genoa), Ibanez (d, Roma)

FORMAZIONE (3-4-2-1): Gollini; Toloi, CALDARA, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Pasalic, Gosens; Gomez, Ilicic; Zapata. Allenatore: Gasperini

BOLOGNA

ACQUISTI: Barrow (a, Atalanta), Vignato (a, Chievo *da giugno), Dominguez (c, Velez)

CESSIONI: Dzemaili (c, Shenzen), Destro (a, Genoa)

FORMAZIONE (4-3-3): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Poli, Medel, Soriano; Orsolini, BARROW, Sansone. Allenatore: Mihajlovic

BRESCIA

ACQUISTI: Skrabb (c, Norrkoping), Bjarnason (c, Al-Arabi)

CESSIONI: Morosini (c, Ascoli)

FORMAZIONE (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Dessena; Romulo; Torregrossa, Balotelli. Allenatore: Corini

CAGLIARI

ACQUISTI: Nessuno

CESSIONI: Deiola (c, Lecce), Pinna (d, Empoli), Aresti (p, Olbia)

FORMAZIONE (4-3-1-2): Cragno; Faragò, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. Allenatore: Maran

FIORENTINA

ACQUISTI: Cutrone (a, Wolverhampton)

CESSIONI: Pedro (a, Flamengo), Cristoforo (c, Eibar), Rasmussen (d, Aue), Dabo (c, Spal)

FORMAZIONE (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Castrovilli, Pulgar, Benassi, Dalbert; Chiesa, CUTRONE. Allenatore: Iachini

GENOA

ACQUISTI: Iago Falque (a, Torino), Masiello (d, Atalanta), Perin (p, Juventus), Destro (a, Bologna), Behrami (c, svincolato), Eriksson (c, Goteborg)

CESSIONI: Gumus (c, Antalyaspor), Saponara (c, Lecce), El Yamiq (d, Real Saragozza)

FORMAZIONE (3-5-2): PERIN; MASIELLO, Romero, Criscito; Ankersen, BEHRAMI, Schone, Sturaro, Barreca; Pandev, DESTRO. Allenatore: Nicola

INTER

ACQUISTI: Young (d, Manchester United), Moses (c, Fenerbahce), Eriksen (c, Tottenham Hotspur)

CESSIONI: Gabigol (a, Flamengo), Lazaro (c, Newcastle United), Politano (a, Napoli)

FORMAZIONE (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; YOUNG, Barella, Brozovic, ERIKSEN, Biraghi; Martinez, Lukaku. Allenatore: Conte

JUVENTUS

ACQUISTI: Kulusevski (c, Atalanta *da giugno)

CESSIONI: Mandzukic (a, Al-Duhail), Perin (p, Genoa)

FORMAZIONE (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Sarri

LAZIO

ACQUISTI: Nessuno

CESSIONI: Durmisi (d, Nizza), Berisha (c, Fortuna Dusseldorf)

FORMAZIONE (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. Allenatore: Inzaghi

LECCE

ACQUISTI: Donati (d, svincolato), Saponara (c, Genoa), Deiola (c, Cagliari), Barak (c, Udinese)

CESSIONI: Tabanelli (c, Frosinone), La Mantia (a, Empoli), Fiamozzi (d, Empoli), Benzar (d, Perugia)

FORMAZIONE (4-3-1-2): Gabriel; DONATI, Rossetini, Lucioni, Calderoni; DEIOLA, Tachtsidis, Petriccione; SAPONARA; Falco, Babacar. Allenatore: Liverani

MILAN

ACQUISTI: Kjaer (d, Atalanta), Ibrahimovic (a, svincolato), Begovic (p, Bournemouth)

CESSIONI: Caldara (d, Milan), Borini (c, Hellas Verona), Reina (p, Aston Villa), Suso (c, Siviglia)

FORMAZIONE (4-3-3): Donnarumma; Conti, KJAER, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessiè, Bennacer, Calhanoglu; IBRAHIMOVIC, Rafael Leao. Allenatore: Pioli

NAPOLI

ACQUISTI: Demme (c, RB Lispia), Lobotka (c, Celta Vigo), Politano (a, Inter), Rrahmani (d, Verona *da giugno)

CESSIONI: Tonelli (d, Sampdoria), Gaetano (c, Cremonese)

FORMAZIONE (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Mario Rui; Allan, DEMME, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. Allenatore: Gattuso

PARMA

ACQUISTI: Kurtic (c, Spal)

CESSIONI: Nessuno

FORMAZIONE (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernanu, Brugman, KURTIC; Kulusevski, Cornelius, Gervinho. Allenatore: D'Aversa

ROMA

ACQUISTI: Bruno Peres (d, Sport Recife), Ibanez (d, Atalanta), Carles Perez (a, Barcellona), Villar (c, Elche)

CESSIONI: Florenzi (d, Valencia)

FORMAZIONE (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko. Allenatore: Paulo Fonseca

SAMPDORIA

ACQUISTI: Askildsen (c, Stabaek), Tonelli (d, Napoli)

CESSIONI: Murillo (d, Celta Vigo)

FORMAZIONE (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, TONELLI, Murru; Linetty, Thorsby, Vieira, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella. Allenatore: Ranieri

SASSUOLO

ACQUISTI: Nessuno

CESSIONI: Mazzitelli (c, Entella)

FORMAZIONE (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Marlon, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Traorè, Boga; Caputo. Allenatore: De Zerbi

SPAL

ACQUISTI: Dabo (c, Fiorentina), Bonifazi (d, Torino)

CESSIONI: Kurtic (c, Parma)

FORMAZIONE (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, BONIFAZI; Strefezza, Valoti, Missiroli, Murgia, Reca; Di Francesco, Petagna. Allenatore: Semplici

TORINO

ACQUISTI: Nessuno

CESSIONI: Bonifazi (d, Spal), Iago Falque (a, Genoa)

FORMAZIONE (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Rincon, Baselli, Ansaldi; Berenguer, Verdi; Belotti. Allenatore: Mazzarri

UDINESE

ACQUISTI: Zeegelaar (d, Watford)

CESSIONI: Pussetto (a, Watford), Opoku (d, Amiens), Sierralta (d, Empoli), Vizeu (a, Grozny)

FORMAZIONE (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger-Larsen, De Paul, Mandragora, Fofana, Sema; Lasagna, Okaka. Allenatore: Gotti

VERONA

ACQUISTI: Borini (c, Milan)

CESSIONI: Rrahmani (d, Napoli *da giugno), Henderson (c, Empoli), Bessa (c, Goias), Tutino (a, Empoli), Tupta (a, Wisla Cracovia)

FORMAZIONE (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Di Carmine. Allenatore: Juric