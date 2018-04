Il peggio è già passato per il Genoa che oramai si può ritenere salvo e – in caso di vittoria – contro il Verona lunedì sera potrebbe ritenersi sufficientemente soddisfatto di una stagione che aveva rischiato di diventare ancor più complicata di quanto non sia stata. La salvezza matematica è dietro l'angolo e fra poco si potrà già pensare ad una nuova avventura, e come affrontarla al meglio.

Se per la squadra e il club c'è un po' di sereno dopo tanta tempesta, così non è per il patron del Grifone che ha subito un furto nella propria abitazione di Desenzano del Garda di sua proprietà. E' accaduto nella serata di ieri e a dare l'allarme è stata la moglie di Enrico Prezisi numero uno del gruppo Giochi Preziosi.

La moglie fortunatamente non era in casa al momento dell'arrivo dei ladri che avrebbero forzato una porta finestra e una volta all'interno della villa hanno trovato la cassaforte che sono riusciti ad aprire. I malviventi hanno rubato soldi in contati, gioielli e mobili. Sulla vicenda ovviamente stanno indagando i carabinieri di Desenzano del Garda per capire la dinamica e provare ad accertarne l'identità.

Il presidente Preziosi in giornata è stato in Liguria per le iniziative legate ad affari e questa è anche l’occasione per fare il punto sul Genoa. Dove tutti vogliono la riconferma di Ballardini, il tecnico che è riuscito a dare la svolta ad una stagione iniziata male. Il Genoa con Ballardini ha fatto 32 punti in 21 partite e adesso basta pochissimo per la salvezza che era l’obiettivo principale da raggiungere visto la brutta partenza con Juric.

L'obiettivo attuale è raggiungere quota 40 e i punticini che mancano alla quota salvezza potrebbero arrivare dalla prossima partita in casa col Verona, penultimo in classifica e reduce da un ko interno col Sassuolo che ha portato i gialloblù nel baratro della retrocessione.