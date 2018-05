Una bellissima notizia che ha reso Suso felicissimo. Il calciatore del Milan diventerà papà, è stato lui stesso a dare la notizia pubblicando sul proprio profilo Instagram un fotogramma della risonanza effettuata dalla dolce metà, Alis Rodriguez. Un'immagine tenerissima che raffigura la coppia in un momento speciale: lui è sorridente abbraccia la compagna, lei gli accarezza il viso, gli dà un bacio sulla guancia, lo accarezza con una mano mentre con l'altra mostra in primo piano il piccoletto che cresce nel suo grembo materno.

Più che un gol. Più che una Coppa. Questo è lo ‘scatto’ che mi cambia la vita – si legge nel messaggio postato dallo spagnolo sui social network a corredo della foto -. Siamo noi, ed una nuova vita. Tutta mia, tutta nostra. Da qualche mese, sono l’uomo più felice del mondo. Grazie @alissrodriguezz

La vita privata, l'amore e adesso questo dono speciale ha cementato ulteriormente una coppia già molto affiatata. E la serenità familiare ha un effetto altrettanto benefico su Suso calciatore, come si evince dalle recenti prestazioni a cominciare da quella contro il Verona nell'anticipo di campionato. Successo netto e zona Europa League ancora possibile, un buon viatico in vista della finale di Coppa Italia contro la Juventus. Il giocatore sarà padre per la prima volta, una news che sembra avergli fornito nuove energie vitali da spendere in questo finale di stagione.

A post shared by Suso (@suso) on May 6, 2018 at 9:21am PDT

Cosa accadrà al termine del campionato? Andrà via – come si vocifera per lo scambio possibile col Napoli per Callejon in rossonero – oppure vestirà ancora la maglia del Milan? Una cosa è certa: Suso è tra i più positivi della formazione di Rino Gattuso e chiunque voglia ingaggiarlo deve mettere sul piatto almeno i 40 milioni della clausola rescissoria per liberarlo dai rossoneri. Sarà così oppure anche il suo piccoletto avrà un futuro milanista?