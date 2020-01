Il Milan corre, tra campo e calciomercato. In Serie A è arrivata la terza vittoria consecutiva contro il Brescia, sul mercato potrebbe concretizzarsi nelle prossime ore una delle cessioni pianificate dalla società nel corso di questa sessione invernale: quella di Suso. Il centrocampista spagnolo, finito ai margini della squadra nel corso delle ultime settimane, è finito nella lista dei partenti tra prestazioni deludenti e un cambio di modulo che l'ha reso meno adatto all'attuale scacchiere utilizzato da Pioli. A pochi giorni dalla chiusura del mercato di gennaio, si è palesato il forte interesse del Siviglia.

La trattativa di mercato per Suso al Siviglia

Milan e Siviglia stanno trattando per trovare la formula giusta per chiudere l'operazione. Sono continui i contatti tra l'area tecnica dei rossoneri, con Maldini, Boban e Massara, e l'ex dirigente della Roma Monchi, tornato a dirigere l'area sportiva del club andaluso. Il Milan, sin dal primo momento, ha messo in chiaro la volontà di cedere Suso soltanto a titolo definitivo. Da parte del Siviglia non c'è una chiusura netta a questa possibilità, ma si sta negoziando per trovare la chiave giusta per dare ad entrambe le parti le necessarie garanzie.

La soluzione, così, potrebbe essere un prestito da 18 mesi con obbligo di riscatto legato al verificarsi di determinate condizioni. Proprio queste condizioni saranno oggetto delle prossime ore di trattativa tra Milan e Siviglia, oltre naturalmente agli aspetti economici dell'affare. I rossoneri contano di chiudere l'operazione in modo da poter incassare, tra prestito ed eventuale riscatto, 25 milioni, la valutazione fissata per lasciar partire l'esterno spagnolo in questa sessione di mercato. Da parte del giocatore è già arrivata la disponibilità ad accettare la destinazione andalusa. Suso non è mai stato così vicino all'addio al Milan.