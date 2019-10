in foto: La festa dei giocatori dell’Atalanta – Twitter

Al di là dei problemi riscontrati in Champions League, per l'Atalanta del presidente Percassi è comunque un momento davvero felice. All'indomani della roboante vittoria contro l'Udinese, sotterrata di gol nell'ultimo turno di campionato di Serie A, per il club nerazzurro è arrivato anche il trionfo nella Supercoppa dedicata alle formazioni Primavera. Nella finale che si è giocata al ‘Gewiss Stadium', la squadra allenata da Massimo Brambilla ha infatti battuto i viola per 2-1 al termine di novanta minuti tirati.

Il primo trionfo della Dea

Dopo un primo tempo combattuto ed equilibrato, il match si è deciso nella ripresa grazie alle reti di Piccoli (bravo a colpire di testa su cross di Traoré), Bobby Duncan (su rigore) e Gyabuaa che da centro area ha freddato il portiere toscano e di fatto chiuso la contesa. Prima del 2-1 i toscani avevano per sciupato una grande occasione per pareggiare con Lovisa. Per la squadra orobica si tratta dunque della prima Supercoppa da mettere in bacheca: un trofeo che l'Atalanta è arrivata a giocare e vincere grazie al titolo di Campione d’Italia Primavera ottenuto ai danni dell'Inter nella scorsa stagione. La Fiorentina è invece arrivata alla finale dopo aver battuto l'anno scorso il Torino nella finale di Coppa Italia.

L'albo d'oro della Supercoppa Primavera

Se per l'Atalanta è la prima coppa vinta su due finali (la prima, nel 2008, fu vinta dalla Sampdoria), non può dire altrettanto la Juventus. La società bianconera è infatti quella con il numero maggiore di trofei vinti. Dietro ai piemontesi, vincitori in tre occasioni, ci sono invece con due successi Lecce, Genoa, Roma e Torino. Una vittoria infine per Inter, Lazio, Sampdoria e Fiorentina, con i viola che feggiarono la loro unica vittoria nel 2011