Quando si giocherà la Supercoppa Italiana? L'unica certezza per la sfida Juventus-Lazio al momento, è che si disputerà per la seconda volta consecutiva in Arabia Saudita. Per quanto riguarda la data invece manca ancora l'ufficialità, anche se tutto lascia presagire che la soluzione favorita sia domenica 22 dicembre con possibile fischio d'inizio tra le 17 e le 18 italiane.

La Supercoppa Italiana 2019, 32a edizione della competizione sarà disputata tra la Juventus, vincitrice della Serie A 2018-2019, e la Lazio, detentrice della Coppa Italia 2018-2019. La formazione di Simone Inzaghi proverà a fare lo sgambetto ai detentori del trofeo, in un confronto che si ripropone per la terza volta dal 2013 (due i successi bianconeri, uno quello dei capitolini). Nell'albo d'oro la Vecchia Signora guarda tutti dall'alto con 8 titoli all'attivo, mentre la Lazio spera di mettere in bacheca il suo 5° trofeo. La partita si giocherà in Arabia Saudita come accaduto nella scorsa edizione

Per la seconda volta consecutiva dunque la Supercoppa Italiana si giocherà in Arabia Saudita. Nella scorsa annata Juventus-Milan si giocò a Jeddah, mentre nell'edizione 2019 la sfida tra i bianconeri e i capitolini si disputerà al King Saud University Stadium di Riad. Il tutto in virtù dell'accordo firmato dalla Lega con il Governo Saudita, che prevede dal 2018 l'organizzazione nel Paese arabo di 3 edizioni su 5. Non sono mancate le polemiche per questa scelta in passato soprattutto alla luce dei divieti alle donne di assistere alle partite, in alcuni settori dello stadio (e solo nei posti riservati alle famiglie, o con un accompagnatore).

La data di Juventus-Lazio non è ancora stata ufficializzata. Le ultime notizie riportate dal Corriere dello Sport però aprono alla possibilità di disputare la Supercoppa Italiana 2019 domenica 22 dicembre con calcio d’inizio tra le 17 e le 18 italiane ovvero tra le 19 e le 20 della capitale dell’Arabia Saudita. Una soluzione che porterebbe al sicuro rinvio a gennaio di Sampdoria-Juventus e Lazio-Verona, anche se non sono da escludere ulteriori spostamenti di partite anche per evitare l'accavallarsi di partite sul palinsesto televisivo tra Rai e Sky.