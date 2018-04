La chiave dell'auto che indossi al polso come un braccialetto a edizione limitata. Si chiama Arago Alpha Senturion Key e, attraverso un particolare radiocomando wireless, permette di sbloccare il sistema di sicurezza e aprire la vettura senza fare troppi sforzi. Un gioiello tecnologico che costa 150 mila sterline (172 mila euro) e Daniel Sturridge ha scelto come optional extra-lusso per la propria Rolls Royce del valore di 230 mila sterline (260 mila euro). Avete capito bene, la sola chiave vale più della metà dell'automobile che l'attaccante del Liverpool (in prestito fino al termine della stagione al West Bromwich Albion) ha deciso di regalarsi perché – ha raccontato in una story su Instagram – "con questo oggetto un uomo si sente sé stesso. Non ho più bisogno neppure delle chiavi".

La chiave forgiata da un meteorite e tempestata di diamanti

Per la serie, la frontiera del lusso non conosce limiti. E così se CR7 fece omaggio al suo procuratore, Jorge Mendes, di un'isola greca come regalo di nozze, oppure Benzema chiede a un orafo di realizzargli un pallone tempestato di brillanti, la punta dei Reds s'è spinta oltre, scegliendo uno degli ultimi prodotti tecnologici, esclusivi… di quelli fatti per l'uomo che non deve chiedere mai e porta con sé un ‘gingillo' forgiato da un meteorite vecchio 4.9 miliardi di anni, personalizzato con rifiniture in oro giallo o rosso, diamanti di varie dimensioni, sfumature di colore e incisioni a seconda dei gusti del committente.

David Luiz e il regalo da 1 milione di euro

La chiave è compatibile anche con altri grandi marchi (Bentley, Ferrari, Lamborghini, Bugatti, McLaren, Porsche, Pagani e Aston Martin) che piacciono a coloro che sono straricchi, ai vip e agli sportivi amanti del lusso. Tra questi anche il difensore brasiliano David Luiz che spese 1 milione di euro per fare un regalo speciale al presidente del Chelsea, Roman Abramovich: la chiave modello 30 Senturion Key.