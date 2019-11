"Mario hai ragione, sei africano". È quanto c'è scritto sullo striscione che un gruppo di militanti di Forza Nuova ha affisso all'esterno dell'Allianz Stadium di Torino. Un gesto che arriva a due settimane di distanza dalla forte polemica innescata dall'attaccante del Brescia che a Verona protestò per gli insulti razzisti ricevuti dalla Curva scaligera. Allora calciò il pallone verso gli spalti e, furente, minacciò di non continuare la partita. Venne trattenuto in campo dai compagni di squadra mentre l'arbitro sospese il match per qualche minuto.

Il botta e risposta a distanza con il leader della Curva, Luca Castellini

L'episodio, però, andò oltre ed ebbe ulteriore risonanza mediatica per le dichiarazioni del capo ultrà dell'Hellas, Luca Castellini, leader della tifoseria gialloblù e coordinatore del movimento neofascista nel Nord Italia. "Balotelli non potrà mai essere del tutto italiano anche se ha la cittadinanza", raccontò in un'intervista radiofonica. Per quelle affermazioni e per altre che definivano goliardia ogni riferimento a Hitler oppure a richiami fortemente razzisti Castellini è stato bandito dallo stadio Bentegodi fino al 2030 dallo stesso Verona, costretto a prendere una posizione netta di condanna rispetto a quanto accaduto il 3 novembre scorso.

L'ennesimo attacco al calciatore: Il razzismo? Solo una scusa

Qual è la genesi di questo nuovo striscione? Era stato lo stesso Balotelli, è la posizione espressa sui social network dagli esponenti della sezione di Torino di Forza Nuova, a dichiarare di sentirsi "più africano che italiano". L'attacco al calciatore si completa con una critica molto feroce a censura del suo atteggiamento e del modo di stare in campo. "È un bambino viziato, abituato ad avere tutto, e se qualcosa non gli va bene allora si attacca alla scusa del razzismo".

Il precedente in dialetto bresciano: Sei più stupido che nero

Lo striscione comparso ai cancello dell'impianto torinese non è il primo ‘dedicato' da Forza Nuova a Balotelli, spesso finito nel mirino anche per le posizioni sull'immigrazione. Qualche anno fa ne venne realizzato un altro ma in dialetto bresciano: "Balotelli ta het piö enhiminit che negher" che tradotto in italiano significa "Balotelli sei più stupido che nero". Anche in quel caso le obiezioni andarono oltre: "Dopo aver ostentato per anni ricchezza – la posizione indicata allora dai militanti – oggi si sforza di rivalutare la sua immagine cavalcando il personaggio del paladino dei migranti".