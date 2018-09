Il nuovo Napoli di Carlo Ancelotti è nato nel segno della continuità rispetto a quello di Sarri, senza clamorose metamorfosi. La rosa azzurra, al netto della cessione di Jorginho dell'addio a zero di Reina e degli innesti di Ruiz, Verdi, Macuilt, Younes, Meret, Karnezis e Ospina, non è stata rivoluzionata anche grazie ad un ritocco di alcuni degli ingaggi dei senatori del gruppo che ha prodotto un aumento del monte stipendi del Napoli.

Quanto guadagnano i giocatori del Napoli. Ecco il monte ingaggi del club azzurro

Quali sono i calciatori che guadagnano di più nel Napoli? Una domanda a cui si può rispondere considerando i dati della Gazzetta dello Sport che permettono di avere un quadro complessivo della situazione ingaggi del club azzurro. Il monte stipendi del Napoli 2018-2019 è aumentato dell'11% rispetto all'ultima stagione, passando dai 77.89 milioni della scorsa annata, agli 86.58 di quella appena iniziata.

Perché il monte ingaggi del Napoli è aumentato nella stagione 2018-2019

Perché il monte ingaggi del Napoli ha fatto registrare questo aumento rispetto all'annata 2017-2018? Il motivo è legato soprattutto agli aumenti legati ai rinnovi contrattuali di alcuni calciatori. In primis Lorenzo Insigne che è passato da un ingaggio medio di 3.6 ad uno di 4.6 milioni di euro, ma anche Dries Mertes che da 3.5 milioni incassati nella scorsa annata passerà a guadagnarne 4 nel 2018-2019.

Gli stipendi dei giocatori del Napoli nella stagione 2018-2019

Lorenzo Insigne dopo il rinnovo del contratto fino al 2022 è il calciatore del Napoli più pagato dunque con uno stipendio da 4.6 milioni di euro a stagione. Alle sue spalle ecco Mertens con 4 milioni, davanti ad un altro dei senatori della squadra ovvero quel Marek Hamsik che sembrava destinato all'addio nell'ultimo calciomercato ma che poi è rimasto stregato da Ancelotti. Per Marekiaro 3.5 milioni, come Koulibaly (per lui rinnovo fino al 2023). A seguire ecco Callejon (3 milioni), Milik (2,5 milioni) e Ghoulam (2,4 milioni), tutti calciatori che non hanno fatto registrare aumenti di stipendio rispetto alla scorsa annata.

Quanto guadagnano i neoacquisti del Napoli e il caso dei portieri

Per quanto riguarda i neoacquisti, il giocatore con lo stipendio più alto è Simone Verdi che incassa 1.8 milioni di euro. 300mila euro in più rispetto a Fabian Ruiz e Younes. Curioso il caso degli estremi difensori con l'ultimo arrivato Ospina, che percepisce di più di quelli che solo poche settimane fa erano considerati primo e secondo portiere del Napoli, ovvero Meret (attualmente fermo ai box per infortunio) e Karnezis che guadagnano 1 milione e 500mila euro a stagione. Il meno pagato è Luperto con 400mila euro.