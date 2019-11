in foto: Faccia a faccia Gomez–Sterling in Liverpool–City

I postumi di Liverpool-Manchester City hanno giocato un brutto scherzo a Raheem Sterling. L'attaccante della formazione di Guardiola ha ritrovato nel ritiro della nazionale inglese Joe Gomez, calciatore dei Reds, con il quale ha avuto un diverbio in campo domenica scorsa. I due si sarebbero resi protagonisti di un ulteriore alterco, che ha spinto il ct della rappresentativa dei 3 leoni Southgate a punire Sterling, escludendolo dal gruppo. Il calciatore del City si è poi scusato sui social con un lungo messaggio

Sterling-Gomez, rissa nel ritiro dell'Inghilterra dopo il primo round in Liverpool-City

Raheem Sterling e Joe Gomez sono entrati in rotta di collisione nell'ultimo big match Liverpool-Manchester City. I due giocatori si sono affrontati a muso duro in campo, in uno dei tanti scontri della sfida al vertice. Ritrovatisi a distanza di pochi giorni nel ritiro della nazionale inglese, l'attaccante e il difensore hanno vissuto il "secondo round". Sterling si sarebbe scagliato contro il connazionale con tanto di rissa sfiorata e intervento dei compagni.

Sterling escluso dall'Inghilterra, la decisione del ct Southgate

Una situazione che non è sfuggita al commissario tecnico Southgate che ha deciso di prendere provvedimenti immediati. Il selezionatore ha deciso di rispedire a casa il gioiello del Manchester City, Sterling considerato il responsabile dello scontro: "Una delle grandi sfide e punti di forza della Nazionale deve essere quella di tenere a distanza le rivalità di club. Per questo abbiamo preso la decisione di non prendere in considerazione Raheem per la partita di giovedì contro il Montenegro. Ora che la decisione è stata presa con l'assenso dell'intera squadra, è importante sostenere i giocatori e concentrarsi su giovedì sera".

Le scuse di Sterling in un messaggio su Instagram

Sterling ha recepito il messaggio, dimostrando di aver imparato la lezione. Le sue scuse sono arrivate in un messaggio via social in cui ha comunque minimizzato lo scontro con il compagno: "Entrambi, Joe ed io, ci siamo detti delle cose e poi siamo andati oltre – spiega su Instagram Sterling scusandosi per lo scontro sul campo di allenamento con il difensore arrivato alle mani e conclusosi con l'intervento dei compagni che hanno prontamente separato i due-. Facciamo uno sport in cui le emozioni sono forti, sono abbastanza uomo per ammettere quando l'emozione ha la meglio su di me. E' questo il motivo per cui pratichiamo questo sport e lo amiamo. Io e Gomez siamo brave persone, entrambi capiamo che si è trattato di una cosa di 5-10 secondi. E' successo, non facciamone una cosa più grande di quello che è".