Il Coronavirus ha fermato anche la Premier League. Non si giocherà in Inghilterra, in nessuna categoria, per tre settimane. Alcune squadre hanno deciso di donare ai senzatetto i pasti che avevano preparato per calciatori e staff tecnico per il weekend. Autori di questo splendido gesto l'Aston Villa, il Brighton, che giocano in Premier League, e il Fulham, club di Championship.

L'Aston Villa dona cibo ai senzatetto

Sabato i Villans dovevano ospitare il Chelsea, una partita determinante per la zona salvezza e quella Champions. Ma al ‘Villa Park' non si giocherà a causa della sospensione decise a causa dell'emergenza sanitaria, che ha colpito anche l'Inghilterra. E secondo quanto riferito in anteprima dal ‘Sun' e poi confermato dal club claret and blue, l'Aston Villa ha deciso di recapitare gli 850 pasti già pronti per tutti i calciatori e lo staff ai senza tetto della città di Birmingham. Applausi veri per la squadra di Birmingham, che è stata riempita di complimenti dai tifosi, non solo dai suoi tifosi, su Twitter.

Donazione anche di Brighton e Fulham

L'iniziativa dell'Aston Villa è stata imitata dal Brighton, che ha donato il cibo preparato in occasione della partita del weekend con l'Arsenal, la prima rinviata a causa della positività del tecnico Arteta, ai senzatetto della comunità locale. Il Brighton ha donato frutta e verdura, e ha anche pagato i 600 dipendenti occasioni che lavorano nei giorni delle partite, anche se la gara di Premier non si è disputata. E si è unito anche il Fulham, club londinese che disputa la Championship (è in zona playoff). Si può dire che davvero è stata lodevole l'iniziativa delle tre società inglesi che in un momento così complicato hanno pensato a chi sta ulteriormente in difficoltà e che adesso non può nemmeno difendersi da questa terribile emergenza sanitaria.