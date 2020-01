Spinazzola-Politano, lo scambio tra Inter e Roma si fa: alle condizioni di Marotta

L’affare tra Inter e Roma per portare Leonardo Spinazzola a Milano e Matteo Politano nella Capitale si è sbloccato: salvo ulteriori imprevisti l’affare per il passaggio in nerazzurro del laterale umbro dovrebbe chiudersi con un prestito con obbligo di riscatto per i due giocatori legato a presenze (15 o 16). L’ufficialità potrebbe arrivare già nelle prossime ore.