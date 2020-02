Spal-Juventus è uno dei tre anticipi del sabato della 25esima giornata di Serie A 2019/2020, iniziata di venerdì con l’anticipo tra Brescia e Napoli. Il calcio d’inizio della partita è previsto per le ore 18.00, si gioca allo stadio Mazza di Ferrara. Questo è un testacoda, tra l’ultima e la prima della classe. La Spal ha solo quindici punti, ha cambiato l’allenatore la scorsa settimana ed è quasi all’ultima spiaggia, considerato che il Lecce, quartultimo ha otto punti in più (e mancano 14 giornate). La Juventus invece guarda tutti dall’alto, ma a differenza degli ultimi anni non ha un vantaggio abissale. La Lazio è dietro di un punto, l’Inter di tre. All’andata la Juventus si impose per 2-0, gol di Pjanic e Cristiano Ronaldo. La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Sky.

Dove vedere Spal-Juventus in tv

Spai-Juventus sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva da Sky, che detiene (con DAZN) i diritti di trasmissione delle partite di Serie A. La partita inizierà alle ore 18 e sarà visibile sui canali 202 (Sky Sport Serie A) e 251 (Sky Calcio), ma anche sui canali 473 e 483 del digitale terrestre. Ci sarà un ampio pre-partita e un successivo post, in cui verrà analizzato l’incontro e si inizierà anche a parlare della partita di Champions con il Lione. Naturalmente saranno analizzati i casi controversi alla moviola. La telecronaca sarà affidata a Andrea Marinozzi e Giancarlo Marocchi.

Come vedere in diretta streaming la partita tra Spal e Juventus

Spal-Juventus si potrà seguire in diretta streaming, legalmente, utilizzando l’app ufficiale di Sky, e cioè Sky Go, che può essere utilizzata sia tramite computer che con smartphone, tablet e notebook compatibili. L’incontro sarà visibile in streaming anche su NowTv, che dà la possibilità ai propri abbonati di seguire le partite del campionato italiano di calcio.