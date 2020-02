Ad otto mesi dall'operazione per l'asportazione di un tumore maligno alle ovaie, Sara Carbonero è tornata a ‘parlare' e a farsi vedere attraverso il suo profilo Instagram. La moglie del portiere spagnolo Iker Casillas, ha infatti approfittato della festa di San Valentino per testimoniare tutto il suo affetto per l'amica e collega Sabel Jiménez: conosciuta durante la sua esperienza televisiva in Spagna. "Ho sempre pensato di avere una sola sorella fino a 25 anni, poi ho incontrato te – ha scritto la Carbonero – Vorrei che non avessimo mai dovuto provare la nostra amicizia in questo modo, ma ora sappiamo che è indistruttibile".

"In tutti questi anni abbiamo fatto molte fotografie insieme e in posti diversi, ma mai dentro una camera d'ospedale", ha inoltre aggiunto la Carbonero nel messaggio inviato all'amica. La dedica ha ovviamente trovato molto risalto in Spagna, dove i quotidiani hanno messo in evidenza anche l'immagine che accompagna questa toccante didascalia: una fotografia scattata durante il ricovero ospedaliero, reso necessario dopo l'operazione e le successive cure.

La scelta di Iker Casillas

La giornalista di ‘Mediaset Spagna' aveva utilizzato i suoi profili social anche nei giorni dopo l'intervento chirurgico. Le notizie relative alla sua condizione di salute erano infatti arrivate da Instagram: "È andato tutto bene, per fortuna abbiamo individuato il tumore molto presto. Sono calma e fiduciosa: la strada sarà dura ma so che questa storia avrà un lieto fine. Ho il supporto della mia famiglia, dei miei amici e di una grande equipe medica".

Non è ovviamente mancato il supporto dello stesso Iker Casillas: anche lui finito in ospedale, tre settimane dopo, a causa di un infarto. Il trentottenne ex capitano del Real Madrid e della nazionale spagnola, attualmente alle prese con il recupero della miglior condizione fisica, non ha ancora deciso quale sarà il suo futuro. Tra le ipotesi rilanciate dalla stampa inglese, ci sarebbe anche la decisione del ritiro dal calcio giocato: una scelta che Casillas potrebbe anche prendere proprio per stare vicino alla moglie.