Il campanello d'allarme è scattato quando Gerard Piqué ha abbandonato la seduta di allenamento della Spagna dopo un colpo ricevuto al ginocchio. Un contrasto di gioco normale, fortuito che un po' di dolore (e tanta apprensione) ha provocato sia al calciatore sia allo staff tecnico delle Furie Rosse. A pochi giorni dall'inizio del Mondiale in Russia (venerdì sera alle ore 20 il debutto contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo), le notizie arrivate da Krasnodar hanno fatto storcere il muso ai tifosi della Roja e del Barcellona. E' il quotidiano sportivo ‘Marca' a rilanciare l'aggiornamento sulle condizioni del difensore.

in foto: Gerard Piqué durante l’allenamento della nazionale spagnola

Lopetegui – commissario tecnico della nazionale – attende che dallo staff medico giungano dettagli confortanti sulle condizioni del calciatore. Già costretto a rinunciare a Carvajal (il laterale del Real Madrid si fece male in finale di Champions contro il Liverpool), il ct ha fatto le prove generali della possibile formazione da schierare al debutto iridato contro i lusitani e lo stop improvviso del centrale blauagrana gli ha strappato una smorfia di disappunto. Il sospiro di sollievo lo ha tirato poco dopo quando è arrivato il comunicato ufficiale da parte della Federazione spagnola. La Rfef ha confermato, dopo aver consultato i medici della nazionale, che Piqué non soffre di "alcun problema" in particolare.

Insomma, tanta preoccupazione per le condizioni del difensore sarebbe eccessiva e immotivata perché in realtà su Piqué non vi sarebbe alcun dubbio quanto al suo utilizzo per la sfida in calendario venerdì sera. Anzi, a giudicare da quanto rilanciato poco dopo da ‘Mundo Deportivo' (giornale molto vicino ad ambienti del Barcellona) sembra che lo stop del calciatore fosse già previsto così da unirsi al gruppo di giocatori che avrebbero completato la seduta di lavoro su un campo secondario.