Sfiduciato e licenziato nel giro di poche ore. Luis Rubiales, numero uno della Federcalcio spagnola, non ha usato mezze misure né guanti bianchi e ha esonerato il commissario tecnico della nazionale, Julen Lopetegui. L'accordo chiuso con il Real Madrid per raccogliere l'eredità di Zidane e sancito nonostante un contratto rinnovato di recente (fino al 2020), senza avvertire in tempo utile i vertici della Rfef (è la versione spiegata in conferenza stampa) ha scatenato il ciclone che s'è abbattuto sulle Furie Rosse. Questione di correttezza e di opportunità, è su questi fattori che ha fatto leva il massimo dirigente comunicando la decisione sofferta ma necessaria alla luce di come si sono svolti fatti.

Siamo stati informati della trattativa tra il Real Madrid e Lopetegui appena 5 minuti prima che fosse resa pubblica – ha ammesso Rubiales. Julen ha tutto il diritto di trattare con un club, ma il modo di fare le cose è fondamentale e la cosa andava gestita in maniera diversa.

Un domino, una sorta di ‘go down' scattato con le dimissioni rassegnate da Zinedine Zidane dopo aver conquistato la terza Champions consecutiva (la 13sima nella storia del Real Madrid) e culminato con la rivoluzione in seno alla Spagna con il retroscena di quanto accaduto in queste ore convulse rivelato proprio dal presidente, Luis Rubiales. Il cerino adesso è in mano a Fernando Hierro, bandiera e difensore centrale del Real Madrid con il quale da calciatore ha vinto 3 Champions e 5 campionati fino a diventare un punto fermo anche della nazionale (89 presenze, 29 gol). A 50 anni e senza alcuna esperienza di rilievo (ha allenato per un anno il Real Oviedo) si ritrova proiettato sulla panchina delle Furie Rosse. Un po' come accadde proprio a Zidane, quando raccolse il testimone di Rafa Benitez. Cosa hanno in comune il francese e l'ex blancos? Entrambi sono stati accanto a Carlo Ancelotti durante la sua avventura a Madrid.

Il retroscena: Sergio Ramos premeva per evitare l'esonero

C'è ancora dell'altro e fa riferimento alla reazione della squadra, in particolare alla posizione assunta da Sergio Ramos che – come rivelato dai giornali spagnoli – è stato uno dei più accaniti difensori del ct chiedendo che fosse riconfermato e si rinviassero decisioni così estreme. Il capitano dei blancos e colonna anche della Roja ha postato su Instagram un messaggio inequivocabile che richiama tutti all'unità di intenti in questa fase così delicata.

Facciamo parte della nazionale – si legge nel post del calciatore -. Rappresentiamo un simbolo, alcuni colori, una passione, un paese intero. La responsabilità e l'impegno sono con te e per te. Ieri, oggi e domani, insieme.