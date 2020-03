Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora è tornato a parlare di calcio. In un momento così complicato per l'Italia sembra quasi superfluo discutere di ‘pallone', ma il calcio è una delle principali industrie italiane e i tifosi sperano di vedere completato questo campionato. Spadafora è fiducioso, crede che si possa riprendere, ma intervenendo a ‘La Vita in Diretta', ha rifilato un'altra stoccata nei confronti della Lega, che ha tardato a sospendere la Serie A.

Spadafora attacca la Lega di Serie A

Domenica scorsa si è assistito a un bruttissimo balletto. Il Ministro ha chiesto lo stop delle partite concordando con Damiano Tommasi, presidente dell'Aic, la Lega di Serie A però ha fatto disputare lo stesso le cinque gare in programma. Intervistato da Rai 1, Spadafora si è tolto qualche sassolino dalla scarpa nei confronti dei dirigenti della Lega:

Il calcio è un po’ un mondo a sé, è anche una cosa importantissima ma c’è stato un momento in cui la Lega di Seria A avrebbe dovuto assumere una responsabilità che non ha voluto assumere dicendo che era il governo che doveva farlo. Poi lo abbiamo fatto, ma perché facendolo noi la Lega vede tutelati i propri interessi economici. Meglio tardi che mai. Ora basta con le polemiche, è giusto fermarsi in questo momento.

La situazione migliorerà nel mese di Aprile

Spadafora è il primo uomo del Governo che dà una tempistica. Secondo quanto riferito dagli esperti tra fine marzo e inizio aprile i risultati saranno positivi, certo non sarà sconfitto in modo definitivo il Coronavirus, ma il peggio sarà molto probabilmente alle spalle: