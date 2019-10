Ci sono sconfitte che non si dimenticano e lasciano il segno. È senza dubbio una di queste quella incassata davanti al proprio pubblico dal Southampton nell'ultimo match di Premier League contro il Leicester. Un 9-0 da record per i Saints che dopo la debacle hanno preferito il silenzio, per lavorare a testa bassa in vista del doppio confronto contro il City valido per Coppa di Lega e Premier. Nel frattempo però giocatori e staff tecnico del Southampton si sono resi protagonisti di una bella iniziativa, donando in beneficenza, gli ingaggi percepiti per il match disastroso dello scorso venerdì.

Il Southampton e la sconfitta storica 0-9 contro il Leicester

Sconfitta da record per il Southampton contro il Leicester nell'ultimo turno di Premier League. Il 9-0 incassato davanti al proprio pubblico dalle Foxes ha fatto il giro del mondo, entrando nella storia della Premier, si tratta infatti della vittoria più larga in trasferta nella storia del massimo campionato inglese (eguagliata quella del Manchester United contro l’Ipswich Town del 1995). Mister Ralph Hasenhüttl attraverso il sito ufficiale del club ha invitato tutti al silenzio, anche sui social: l'unico obiettivo è quello di lavorare duro per preparare la tutt'altro che semplice doppia sfida alle porte contro il City di Guardiola, valida per Coppa di Lega e Premier.

La bella iniziativa del Southampton, gli stipendi della partita col Leicester donati in beneficenza

Allo stesso tempo però i giocatori e lo staff tecnico del Southampton hanno deciso di rendersi protagonisti di un gesto per riconquistare i tifosi. Il gruppo Saints infatti donerà in beneficenza attraverso la Saints Foundation che fa capo al club, l'ingaggio percepito per la partita di venerdì scorso. La Fondazione si occupa di bambini, giovani e adulti a rischio nell'area di Southampton

Il comunicato ufficiale del Southampton per la beneficenza dopo lo 0-9 col Leicester

Questo il comunicato ufficiale del club: "I giocatori della prima squadra e lo staff tecnico del Southampton Football Club hanno annunciato che doneranno il loro stipendio di venerdì scorso alla Saints Foundation. La squadra è stata al Staplewood Campus per tutto il fine settimana, lavorando per rimettere le cose a posto per i tifosi del club. Come primo passo verso questo, il gruppo ha deciso di voler donare i loro salari della giornata della partita con il Leicester alla Saints Foundation, al fine di aiutare il lavoro vitale che è condotto dall'associazione. La Saints Foundation lavora ogni anno con 12.000 giovani e adulti di tutte le età, sfruttando il potere e la passione dello sport per trasformare la vita delle stesse. Questa settimana i giocatori e lo staff stanno dirigendo tutta la loro energia e attenzione alle due partite di Manchester".