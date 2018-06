Il leone torna ruggire. E' così che il club di San Marino, Tre Fiori Fc, annuncia ufficialmente l'ingaggio di Sossio Aruta, un ritorno dopo averne indossato la casacca 8 anni fa. Sì, proprio lui: l'ex attaccante che ha segnato gol a raffica sui campi della C, dei Dilettanti. Proprio lui, il calciatore che in tv è salito alla ribalta del grande pubblico prima per aver partecipato tra le fila del Cervia al reality ‘Campioni' – quello dove Ciccio Graziani impersonava il tecnico sergente di ferro che sbottava in allenamento e nello spogliatoio tra un tempo e l'altro – e poi aver spopolato tra i conquistatori di ‘Uomini e Donne'. "Non ho ancora trovato l'anima gemella", ha raccontato di recente. Sarà, però il vizio di far gol non l'ha perso. A 47 anni non ha alcuna intenzione di appendere le scarpette al chiodo e sente di poter ancora ruggire, graffiare, affondare la zampata vincente in area di rigore. E adesso potrà anche togliersi lo sfizio/la soddisfazione di esordire in Europa League. Toccherà alla punta stabiese vestire i panni del trascinatore nella doppia sfida dei preliminari contro i gallesi del Bala Town.

Torna a ruggire con la maglia del Tre Fiori F.C. Sossio Aruta – si legge del comunicato della società sammarinese -. Il Re Leone ha firmato il contratto per le due partite in Europa. Ha già indossato la nostra maglia nel 2010, in occasione del turno preliminare di Uefa Champions League. Il mitico attaccante ex Ascoli, Pescara e Cervia Calcio nel reality Campioni – il sogno farà parte della squadra che affronterà i preliminari di Uefa Europa League.

Un record personale da battere. Lasciate stare l'età anagrafica e la carta d'identità: entranbe non rendono merito agli stimoli e alla voglia di stupire che ancora anima Aruta. Negli ‘anta' c'è entrato da un bel po' ma si sente giovane abbastanza da mirare un primato storico: ovvero, toccare i 400 gol in carriera. Quante ne mancano? Una ventina o poco più… e chissà che non riesca nell'impresa iniziando il conto alla rovescia proprio durante i preliminari di Coppa.