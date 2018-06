Sossio Aruta ha portato fortuna al Tre Fiori. L'attaccante 47enne diventato un volto noto anche della tv grazie al reality sul calcio "Campioni" e alla popolare trasmissione di Maria De Filippi "Uomini e donne", ha fatto il suo esordio in Europa League con la maglia del club sammarinese. Solo 3′ nel finale per il bomber che ha partecipato alla notte magica del Tre Fiori che ha ipotecato lo storico passaggio al secondo turno preliminare della competizione europea battendo i gallesi del Bala Town con un rotondo 3-0

in foto: Sossio Aruta festeggia su Instagram dopo l’esordio in Europa League con il Tre Fiori (foto https://www.instagram.com/p/BklcnrInlYZ/?hl=it&taken–by=sossioarutaofficial)

Sossio Aruta, dal trono over di Uomini e donne all'esordio in Europa League con il Tre Fiori

Dopo una vita passata sui campi della Serie C, e dei Dilettanti con gol a raffica (ha vestito la maglia di numerosi club come Foggia, Cosenza, Benevento, Ascoli, Taranto), Sossio Aruta ha conquistato una notevole popolarità televisiva grazie alla trasmissione Uomini e Donne. Il centravanti classe 1970 protagonista in passato della celebre avventura al Cervia nel reality Campioni, sotto la guida di Ciccio Graziani, ha vestito i panni dello "sciupafemmine" nel trono over della celebre trasmissione di Maria De Filippi. Poche settimane fa però ecco la chiamata del Tre Fiori, il club della Repubblica di San Marino per cui aveva giocato in passato, esordendo anche nei preliminari della Champions League del 2010. Per lui contratto di due partite, ovvero l'andata e il ritorno del preliminare di Europa League contro il gallesi del Bala Town

Sossio Aruta ha esordito in Europa League in Tre Fiori-Bala Town

E l'esordio tanto atteso è arrivato proprio nel finale della sfida d'andata dei preliminari di Europa League tra la squadra di San Marino e quella gallese. Al Morgagni di Forlì, Aruta è entrato nel finale di gara, sul risultato di 3-0 per i padroni di casa. 3′ di gioco per il giocatore campano che ha provato a tenere palla e far salire la squadra mettendosi in mostra con la sua proverbiale generosità con la sua squadra ridotta in 10 uomini a causa di un'espulsione. Mister Cecchetti ha dunque deciso di puntare sulla sua esperienza. Poco tempo, ma una grande voglia di partecipare ad un risultato che potrebbe far tagliare un traguardo storico al calcio sammarinese.

Il Tre Fiori con Sossio Aruta centra un risultato storico in Europa

Grazie alla vittoria per 3-0 ottenuta contro i gallesi del Bala Town grazie all'autogol di Miley e alle reti di Pracucci e Vassallo, la formazione del Tre Fiori ha ipotecato il passaggio al prossimo turno preliminare dell'Europa League. Si tratta della seconda vittoria di una quadra della Repubblica di San Marino in campo europeo, dopo quella del Tre Penne sullo Shirak nel 2013/2014. Al contrario di quella vittoria, inutile ai fini della qualificazione, in questo caso il Tre Fiori può strappare oltremanica il pass per il turno successivo, risultato mai raggiunto da una squadra sammarinese. E chissà che in caso di missione compiuta non arrivi anche il "rinnovo" per Sossio Aruta.