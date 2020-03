Lo spettro del Coronavirus è arrivato forte anche in Premier League. Tre giocatori del Leicester hanno accusato dei sintomi e sono stati messi in quarantena. La Football Association finora non ha ancora ufficializzato né lo stop del campionato né le porte chiuse per le sfide del prossimo turno. Ma qualcosa potrebbe cambiare perché anche il Chelsea potrebbe avere dei problemi a causa del Coronavirus. L'allenamento odierno dei Blues è stato cancellato, forse proprio per questo.

Sospeso allenamento del Chelsea, sospetto Coronavirus

Secondo quanto riferito dal ‘The Sun' l'allenamento del Chelsea è stato annullato. Perché una persona, molto vicina alla squadra, di cui non è stato fatto il nome, ha accusato dei sintomi che sembrano proprio quelli del Coronavirus. Ai calciatori è stato chiesto di evitare il centro sportivo del Chelsea e di rimanere a casa. Nessun membro nemmeno dello staff tecnico di Frank Lampard ha avuto il permesso di entrare nel centro di Cobham. La persona aveva febbre e tosse secca. Il Chelsea, dopo la sanificazione, in programma venerdì spera di tornare nel centro tecnico per preparare la partita con l'Aston Villa, sempre che si giochi nel weekend in Premier League.

La Premier League dovrebbe giocare nel prossimo weekend

Ufficialmente non è arrivato nessuno stop dalla Football Association. Sabato, domenica e lunedì in Inghilterra si dovrebbe scendere in campo. Il condizionale è d'obbligo, e lo è perché le notizie si susseguono e potrebbe darsi che alla fine il governo inglese, come hanno fatto quello italiano e quello spagnolo, decida di sospendere ogni tipo di attività sportiva. Il Chelsea ha in programma la partita con l'Aston Villa, e poi dovrebbe giocare in casa del Bayern Monaco mercoledì prossimo, la gara di ritorno degli ottavi di Champions (all'andata i bavaresi hanno vinto 3-0).