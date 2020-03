Olanda, Bosnia-Erzegovina e Polonia gli avversari dell'Italia nel Gruppo 1 della Lega di Uefa Nations League. È questo l'esito del sorteggio dei differenti gironi avvenuto oggi ad Amsterdam. È partita così ufficialmente la seconda edizione del trofeo e si riapre anche la "caccia" al Portogallo di Cristiano Ronaldo, campione in carica. Quando inizieranno le partite? In base al calendario già fissato bisognerà attendere fino a settembre, subito dopo un'estate caldissima per Euro 2020 e i primi match dei rispettivi campionati nazionali.

I gironi di Nations League, il gruppo 3 è di "ferro"

Urna benevola per gli Azzurri rispetto agli altri abbinamenti, in particolare il Gruppo 3 considerato di "ferro" per la presenza dei lusitani oltre alla Francia, la Svezia e la Croazia.

LEGA A

Gruppo 1: Olanda, Italia, Bosnia, Polonia

Gruppo 2: Inghilterra, Belgio, Danimarca, Islanda

Gruppo 3: Portogallo, Francia, Svezia, Croazia

Gruppo 4: Svizzera, Spagna, Ucraina, Germania

LEGA B

Gruppo 1: Romania, Irlanda del Nord, Norvegia, Austria

Gruppo 2: Israele, Slovacchia, Scozia, Repubblica Ceca

Gruppo 3: Ungheria, Turchia, Serbia, Russia

Gruppo 4: Bulgaria, Repubblica d'Irlanda, Finlandia, Galles

LEGA C

Gruppo 1: Arzerbaijan, Lussemburgo, Cipro, Montenegro

Gruppo 2: Armenia, Estonia, Macedonia del Nord, Georgia

Gruppo 3: Moldova, Slovenia, Kosovo, Grecia

Gruppo 4: Kazakistan, Lituania, Bielorussia, Albania

LEGA D

Gruppo 1: Malta, Andorra, Lettonia, Isole Faroe

Gruppo 2: San Marino, Liechtenstein, Gibilterra

Calendario Uefa Nations League 2020-21

Sei in totale gli appuntamenti da cerchiare in rosso: detto della prima giornata a settembre, si giocherà ancora a ottobre e infine novembre, quando verranno stilate le classifiche definitive prima del sorteggio della fase finale che verrà disputata a giugno. Vi parteciperanno le nazionali che lotteranno per il titolo tra il 2 e il 6 giugno.

Giornata 1: 3-5 settembre 2020

Giornata 2: 6-8 settembre 2020

Giornata 3: 8-10 ottobre 2020

Giornata 4: 11-13 ottobre 2020

Giornata 5: 12-14 novembre 2020

Giornata 6: 15-17 novembre 2020

Sorteggio fase finale: data da stabilire

Fase finale: 2-6 giugno 2021