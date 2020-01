in foto: Foto https://www.instagram.com/p/B71J5uRIC1G/

Pochi giorni dopo l'annuncio in diretta tv del ritiro dal calcio giocato, Stefano Sorrentino sorprende tutti. L'esperto portiere sul suo profilo Instagram ha ufficializzato il suo ritorno in campo: il classe 1979 ripartirà dal campionato di Seconda categoria della Liguria e in particolare dalla squadra del Cervo. Una scelta di cuore quella di Sorrentino che giocherà nella squadra allenata dal papà Roberto nelle vesti di attaccante

Stefano Sorrentino torna a giocare col Cervo in Seconda categoria

Stefano Sorrentino riparte dal calcio dilettantistico. Dopo aver annunciato l'addio al professionismo in diretta su Sky, l'esperto portiere classe 1979 ha ufficializzato sui social l'inizio di una nuova avventura, postando una foto con la nuova maglia del Cervo. Sorrentino infatti giocherà nella squadra che milita nel campionato di Seconda categoria ligure, con la speranza di mettere la sua esperienza al servizio di tanti ragazzi che sognando di sfondare nel mondo del calcio.

Sorrentino giocherà nella squadra allenata dal papà Roberto

Non una squadra qualsiasi quella scelta da Stefano Sorrentino per allungare la sua trafila nel mondo del calcio. Stefano Sorrentino infatti giocherà nel Cervo che è allenato proprio dal papà Roberto, altro ex portiere. A tal proposito questo l'annuncio dell'ex Chievo sul suo profilo social, tra il serio e il faceto: "Per tenermi in forma per la partita d’addio, ho deciso di firmare per il Cervo, in seconda categoria. Farò l’attaccante. Con la speranza che il mister – mio padre – mi faccia giocare. Forza Cervo ps: non fate battute eh".

Sorrentino si riscopre attaccante a 40 anni

Stefano Sorrentino dunque continuerà a giocare. Una scelta legata alla volontà comunque di mantenersi in forma, su ritmi sicuramente più bassi rispetto a quelli delle sue stagioni da professionista. Il tutto con la speranza in primis di divertirsi giocando da attaccante. E chissà che a 40 anni, Sorrentino non si riscopra un bomber di razza, proprio lui che nell'annuncio del ritiro aveva gonfiato il petto per non aver mai incassato gol da Ronaldo.